Top con giáp nữ nổi bần bật giữa đám đông, thông minh sắc sảo hơn người, đàn ông vừa nể vừa yêu

Tâm linh - Tử vi 14/05/2018 16:04

Những con giáp nữ dưới đây vừa thông minh lại vừa khôn khéo trong giao tiếp, luôn là trung tâm của đám đông, được nhiều người nể phục.

Tuổi Dần

Top con giáp nữ nổi bần bật giữa đám đông, thông minh sắc sảo hơn người, đàn ông vừa nể vừa yêu - Ảnh 1
Dần có vẻ ngoài nổi bật, thu hút nhiều ánh nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có học vấn cao, khả năng lãnh đạo hơn người. Khi đứng giữa đám đông, bạn luôn nổi bật, là trung tâm khiến nhiều người chú ý. Dậu có khí chất hơn người, là đóa hoa hồng đầy gai nhọn và kiêu hãnh. Vừa có tài ăn nói khôn khéo, lại có vóc dáng xinh đẹp, bạn có khả năng tìm được nhiều cơ hội trong công việc. Trong công việc, bạn có trách nhiệm, làm việc hết mình, được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, kính nể. Mới bắt đầu sự nghiệp không lâu, Dần đã tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. Có khả năng trong tương lai, bạn sẽ trở thành lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm phát triển không ngừng.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nữ nổi bần bật giữa đám đông, thông minh sắc sảo hơn người, đàn ông vừa nể vừa yêu - Ảnh 2
Ngọ có tài lãnh đạo khiến nhiều người nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ hoạt bát, phóng khoáng thích phiêu lưu, tự do. Bạn là con ngựa bất kham, luôn chăm chỉ trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Nữ tuổi Ngọ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, bạn có nội tâm trong sáng, lương thiện. Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng trở nên xinh đẹp, sắc sảo không ai có thể bì kịp. Trong sự nghiệp, Ngọ luôn có vị trí vững vàng được nhiều người dẫn dắt, tạo cơ hội cho tiến thân. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng kiêu hãnh, ngẩng cao đầu để đối mặt. Có khi bạn lại kiếm tiền giỏi hơn cả đàn ông khiến nhiều người nể phục, tôn sùng là thần tượng. Người nào may mắn cưới được nữ tuổi Ngọ nên yên tâm vì việc trong nhà, ngoài ngõ đã có họ lo, không cần phải lao tâm khổ tứ. Ngọ vừa là người mẹ hiền, người vợ đảm đang, vừa là người nhân viên có trách nhiệm.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ nổi bần bật giữa đám đông, thông minh sắc sảo hơn người, đàn ông vừa nể vừa yêu - Ảnh 3
Dậu sẽ là vợ giỏi, mẹ hiền, ai cưới được may mắn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là cô nàng thông minh nên có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Bạn có khả năng thích nghi vô cùng tốt, trong hoàn cảnh nào cũng có thể tồn tại và phát triển. Dù có bận rộn trăm công ngàn việc, bạn vẫn biết sắp xếp dành thời gian chăm chút cho bản thân. Vì vậy, Dậu sở hữu thân hình bóng lửa, làn da mịn màng, nói chung vẻ ngoài của bạn vô cùng xinh đẹp. Đó là điểm mạnh để bạn thu hút nhiều người, nổi bần bật giữa đám đông. Khi kết hôn, bạn sẽ là người vợ tốt, người mẹ hiền, yêu thương chồng con hết lòng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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