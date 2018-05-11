Top con giáp có tướng mạo phú quý, càng cười tươi tiền càng đổ về không ngớt

Sau đây là những con giáp có tướng mạo phú quý, số trời đã định bạn càng sống lạc quan, vận may tiền tài càng tìm đến.

Tuổi Hợi Hợi có số sung sướng không lo nghèo khổ - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Hợi từ khi sinh ra đã được hưởng nhiều lộc trời ban. Bạn sống cuộc đời không phải lo nghĩ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, khó mà lâm vào tình cảnh khó khăn. Hợi sống khá lạc quan, yêu đời nên được người khác yêu mến, tạo nhiều cơ hội kiếm tiền. Đôi khi bạn sống quá vô tư nên không ít lần gây mất lòng người khác. Tuy nhiên đó chỉ là mọi sự hiểu lầm, khi tiếp xúc nhiều, Hợi là người cởi mở, tốt bụng, không bao giờ làm người khác bị tổn thương sâu sắc. Số trời đã định, trong cuộc đời này, bạn sẽ nhận được nhiều phúc đức từ ông bà đời trước để lại, sự nghiệp hanh thông, phát tài phát lộc. Những người tuổi Hợi rất đáng tin cậy, bạn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Cũng vì vậy, cuộc sống của bạn cũng khá nhiều màu sắc, luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương.

Tuổi Ngọ Ngọ có tướng mạo nữ vương, giàu có bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Ngọ phóng khoáng, tự do tự tại, luôn làm những điều mình thích. Bạn không sợ mất lòng ai, sống lạc quan và thoải mái làm những điều mình thích. Ngọ không đặt nặng vấn đề nhất định phải có địa vị cao trong xã hội. Bạn làm việc rất tùy hứng, thích thì xông pha làm cho bằng được. Nhưng một khi đã không thích, có bắt ép, bạn cũng không đồng ý. Nhờ có nụ cười tươi sáng luôn thường trực trên môi, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Vì vậy hãy cười thật nhiều để đón thêm tài lộc, tiền bạc đổ về không ngớt. Hãy giữ vững tinh thần cười tươi mỗi ngày để may mắn ngập trời, con đường thăng quan tiến chức rộng mở.

Tuổi Sửu Sửu vô tư vô nghĩ, tiền bạc cứ chảy về đều đều - Ảnh minh họa: Internet Sửu có vẻ ngoài ưa nhìn, gây được nhiều thiện cảm cho người đối diện. Bởi vậy, bạn luôn là đối tượng để đàn ông săn đón, theo đuổi. Nụ cười tỏa sáng là vũ khí lợi hại giúp cho bạn thành công hơn trong công việc. Càng cười nhiều, tài lộc càng đổ về tiêu xài không ngớt. Vì vậy, Sửu nên tận dụng lợi thế này của mình để làm giàu trong tích tắc. Tuy nhiên, đừng quá vô tâm, vô tư mà bị người khác lợi dụng, rồi gây nhiều phiền toái cho bản thân. Sửu nên biết lựa bạn mà chơi, không phải ai đối xử tốt với bạn cũng thật lòng. Họ luôn lợi dụng cơ hội để dìm bạn xuống và giành giật cơ hội về mình. Sửu đừng nhẹ dạ cả tin mà gây họa thị phi cho bản thân. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp khi còn trẻ tận tâm giúp đỡ người khác, hậu vận may mắn thoát được nhiều kiếp nạn Những con giáp dưới đây có đức tính lương thiện, thời trẻ giúp đỡ nhiều người, hậu vận sẽ được đền đáp xứng đáng, may mắn vượt qua nhiều kiếp nạn của cuộc đời.

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