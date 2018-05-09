Top con giáp hưởng phúc đức ông bà tổ tiên để lại, càng hiếu thảo càng giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 09/05/2018 05:30

Những con giáp dưới đây từ khi sinh ra đã được ông bà tổ tiên che chở, phù hộ. Bạn nên nhớ càng hiếu thảo với cha mẹ, sẽ hưởng càng nhiều phúc lộc, giàu có nứt vách đổ tường.

Tuổi Mão

Top con giáp hưởng phúc đức ông bà tổ tiên để lại, càng hiếu thảo càng giàu có ngút trời - Ảnh 1
Mão có cuộc sống không lo âu, buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão hưởng nhiều phúc lộc trời ban, sự nghiệp, tiền tài may mắn vô đối khiến nhiều người phải ganh tỵ. Từ khi còn đi học, bạn thuận lợi vượt qua các môn học một cách xuất sắc. Đến khi đi làm, Mão tìm được công việc tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Bởi vậy, cuộc sống của bạn không bao giờ phải lo âu chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, bạn đừng quá tập trung cho công việc mà bỏ quên gia đình của mình. Hãy quan tâm, phụng dưỡng và hiếu thảo với ba mẹ nhiều hơn để sự nghiệp ngày một hanh thông, tiền tài đổ về không ngớt.

Tuổi Dần

Top con giáp hưởng phúc đức ông bà tổ tiên để lại, càng hiếu thảo càng giàu có ngút trời - Ảnh 2
Dần được hưởng lộc trời ban nên giàu có vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Những bước đi của Dần luôn được gia đình ủng hộ, đứng sau hậu thuẫn, giúp đỡ. Vì ba mẹ ăn ở hiền lành, tích nhiều công đức nên cuộc sống của Dần khá may mắn, hưởng lộc trời ban. Khi gặp khó khăn, bạn luôn được gia đình trợ giúp hết mình. Ba mẹ không chỉ là người cưu mang mà còn là những người đồng hành cùng bạn trên con đường lập nghiệp. Dần có được thành công như ngày hôm nay đều nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình. Vì vậy, bạn nên hiếu thảo, kính trọng ba mẹ mình nhiều hơn. Có thời gian hãy dành cho gia đình thay vì phí phạm vào những cuộc chơi vô bổ. Bởi gia đình là nơi đã sinh ra bạn, giúp bạn có được những thành công vang dội trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Top con giáp hưởng phúc đức ông bà tổ tiên để lại, càng hiếu thảo càng giàu có ngút trời - Ảnh 3
Sửu có công danh sự nghiệp sáng chói trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Sửu thông minh, đa tài, đầu óc sáng suốt nên sự nghiệp luôn hanh thông, phát tài. Nhờ phúc đức của ông bà tổ tiên nên con đường làm “ông to, bà lớn” của bạn vô cùng thuận lợi. Những lời ba mẹ bạn nói ra đều có ý nghĩa định hướng cho tương lai của bạn, vì vậy hãy nghe theo để không phải gặp rắc rối. Nhờ hưởng được nhiều phúc khí từ người lớn tuổi trong gia đình, công danh và sự nghiệp của Sửu vô cùng rặc rỡ, hào quang sáng chói. Hậu vận của bạn càng biến chuyển tích cực hơn, tiền bạc phủ phê, cuộc sống an nhàn, được con cháu phụng dưỡng đến già.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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