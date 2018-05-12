Top con giáp khẩu xà tâm Bồ Tát, khoan dung độ lượng, thứ tha hết những lỗi lầm của người khác

Tâm linh - Tử vi 12/05/2018 05:30

Những con giáp dưới đây có tấm lòng lương thiện, “khẩu xà tâm Bồ Tát”, đối xử với mọi người rất chân thành, không bao giờ dối lừa ai.

Tuổi Dần

Top con giáp khẩu xà tâm Bồ Tát, khoan dung độ lượng, thứ tha hết những lỗi lầm của người khác - Ảnh 1
Dần nói năng thẳng thắn dễ mất lòng nhưng tâm hồn rất lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ ngoài của những người tuổi Dần khá mạnh mẽ, thẳng thắn. Đôi khi bạn nói những lời khiến người khác tổn thương nhưng lại không có ý xấu. Sự kiêu hãnh và lạnh lùng của bạn khiến người khác không dám đến gần, tiếp xúc lâu mới cảm nhận được nội tâm sâu sắc của bạn. Trong công việc, bạn luôn giúp đỡ đồng nghiệp, không chút vụ lợi. Trong cuộc sống, Dần luôn hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp người khó khăn, gặp hoạn nạn. Trong chuyện tình cảm, bạn là người khá chung thủy, yêu ai là hết lòng hết dạ, không bao giờ phản bội. Có thể nói người tuổi Dần ngoài miệng nói lời cay độc, nhưng tâm lại sáng, lương thiện như Bồ Tát.

Tuổi Thìn

Top con giáp khẩu xà tâm Bồ Tát, khoan dung độ lượng, thứ tha hết những lỗi lầm của người khác - Ảnh 2
Thìn công tư phân minh, không trả thù cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn thường nói những câu khó nghe, nhưng lại không để bụng lâu. Bạn không trả thù cá nhân, không chấp nhặt những chuyện nhỏ. Khi kẻ thù gặp khó khăn, bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ, không vì chuyện riêng mà tìm cách hãm hại họ. Vì có tấm lòng Bồ Tát, Thìn đạt được nhiều thành công trong công việc. Sự nghiệp ngày một hanh thông, tiền bạc đổ về tăng lên cấp số nhân, sở hữu khối tài sản khủng lồ khiến người khác hờn đỏ mắt. Thìn là con giáp lương thiện, đi lên bằng chính sức lực và tài năng của mình, không tìm cách dìm người khác xuống để trục lợi cho bản thân.

Tuổi Tỵ

Top con giáp khẩu xà tâm Bồ Tát, khoan dung độ lượng, thứ tha hết những lỗi lầm của người khác - Ảnh 3
Tỵ ăn nói khó nghe nhưng không bao giờ ghét bỏ ai - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ rất thông minh và nhạy bén. Bạn biết cách nhìn xa trông rộng, lường trước hết mọi khó khăn trong cuộc sống nên đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Tỵ là người quyết đoán, tính tình thẳng thắn nên đôi khi gây nhiều xích mích mất lòng. Những lời nói của Tỵ có thể gây ra nhiều tổn thương cho người khác. Chỉ khi quen biết lâu, mới biết được Tỵ là người sống tình cảm, có nội tâm sâu sắc. Bạn ăn nói bỗ bã nhưng tâm vô cùng trong sáng, không bao giờ nghĩ xấu, tìm cách hãm hại người khác. Tuổi Tỵ sống tự lập, luôn hết lòng vì người khác, không vụ lợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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