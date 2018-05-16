Top con giáp nữ công dung ngôn hạnh, có lòng vị tha vô biên, ai cưới được phúc đức ngàn đời

Tâm linh - Tử vi 16/05/2018 15:58

Những con giáp nữ dưới đây đúng chuẩn tuýp phụ nữ truyền thống, một lòng một dạ vì chồng con, đàn ông nào có hãy giữ thật kỹ, đừng làm cô ấy buồn.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ công dung ngôn hạnh, có lòng vị tha vô biên, ai cưới được phúc đức ngàn đời - Ảnh 1
Thìn thương chồng, chiều con, là người phụ nữ công dung ngôn hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ tuổi Thìn dịu dàng, không bao giờ ăn nói lớn tiếng với chồng con. Bạn luôn nghĩ chẳng ai hoàn hảo nên không đòi hỏi gì nhiều ở chồng của mình. Vì vậy, khi chồng mắc sai lầm, Thìn sẵn sàng tha thứ, không hoạnh họe hay chỉ trích anh ấy. Thìn rất biết suy nghĩ, quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bạn không bao giờ chê bai hay làm buồn lòng ai. Thậm chí, bạn chấp nhận thay đổi bản thân để phù hợp hơn với hoàn cảnh mà người khác đang phải trải qua. Thìn nắm bắt tâm lý của người khác rất tốt. Khi kết hôn, bạn sẽ trở thành một người mẹ, người vợ hoàn hảo, chiều chồng thương con hết mực. Đó cũng là lý do khiến cho chồng thương bạn hết lòng, sợ làm bạn tổn thương nên không bao giờ có tư tưởng ngoại tình.

Tuổi Dần

Top con giáp nữ công dung ngôn hạnh, có lòng vị tha vô biên, ai cưới được phúc đức ngàn đời - Ảnh 2
Dần có lòng vị tha vô biên, không bao giờ làm tổn thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ bên ngoài Dần có phần hơi lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Khi yêu, bạn sẽ yêu hết lòng và chân thành, không bao giờ làm tổn thương người khác. Đến khi kết hôn, bạn tình nguyện gác lại công việc của bản thân để chu toàn, chăm lo cho chồng con. Có thể nói, phụ nữ tuổi Dần công dung ngôn hạnh, giỏi việc nước đảm việc nhà. Bạn sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của chồng khi anh ấy lầm đường lạc lối. Thậm chí, bạn không bao giờ truy cứu hay tìm cách nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện. Dần mau giận nhưng không để bụng lâu. Bạn thẳng thắn nhưng vô cùng chân thành, không có ý định hãm hại ai. Người đàn ông nào cưới được Dần, đảm bảo không bao giờ lâm vào cảnh nghèo khó, túng thiếu.

Tuổi Tý

Top con giáp nữ công dung ngôn hạnh, có lòng vị tha vô biên, ai cưới được phúc đức ngàn đời - Ảnh 3
Tý có khả năng thấu hiểu và động viên người khác - Ảnh minh họa: Internet

Trời ban cho Tý tính cách lương thiện, khoan dung và độ lượng. Bạn luôn đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ nên dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ. Tý có khả năng thấu hiểu, giúp đỡ người khác vượt qua những khúc mắc trong lòng. Có thể nói, Tý là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều người. Ai đang có tâm sự hay khó khăn, cứ tìm đến Tý, đảm bảo sẽ cảm thấy nhẹ lòng, vững tin đứng dậy bước tiếp trên con đường của mình. Khi kết hôn cũng vậy, bạn luôn trở thành người động viên chồng, là hậu phương giúp anh ấy vượt qua khó khăn. Bạn có suy nghĩ tích cực, lạc quan nên tạo được cảm giác an toàn, thoải mái cho người xung quanh. Nhờ những điểm này, bạn được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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