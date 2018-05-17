Top con giáp mạnh mẽ ‘đánh bay’ tiểu nhân, có cho tiền cũng không ai dám giỡn mặt, nói xấu sau lưng

Tâm linh - Tử vi 17/05/2018 14:47

Những con giáp dưới đây có bản lĩnh khiến tiểu nhân chạy xa, không ai dám giỡn mặt hay ngáng đường tiến thân của bạn.

Tuổi Tỵ

Top con giáp mạnh mẽ ‘đánh bay’ tiểu nhân, có cho tiền cũng không ai dám giỡn mặt, nói xấu sau lưng - Ảnh 1
Tỵ sống tình cảm nhưng không dễ bị ăn hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ Tỵ là người hiền lành, chân thật. Nhưng bên trong bạn là người bản lĩnh, hơi nóng tính, giải quyết vấn đề khá bộc trực và thẳng thắn. Vì tính cách này mà có nhiều người không thích, tìm cách hãm hại bạn. Tuy nhiên, Tỵ không phải là người dễ bị ức hiếp, bạn bản lĩnh, có thể hạ gục mọi tiểu nhân. Nhờ tính cách đó mà không ai dám qua mặt, thọc gậy bánh xe và ngáng đường thăng tiến của bạn trong sự nghiệp. Nhắc đến bạn, ai cũng vừa sợ vừa nể, không dám chọc giận hay nói xấu sau lưng. Tỵ sống tình cảm nhưng luôn biết cách đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ bao che ai. Bạn khá thẳng tính, làm việc gì cũng đòi hỏi sự thành công tuyệt đối, không chấp nhận thất bại. Cũng vì tính cầu toàn đó, bạn gặp khá nhiều rắc rối trên con đường sự nghiệp của mình. Hãy bình tĩnh, sáng suốt nghĩ rằng có thất bại, thành công mới thật sự có ý nghĩa.

Tuổi Mão

Top con giáp mạnh mẽ ‘đánh bay’ tiểu nhân, có cho tiền cũng không ai dám giỡn mặt, nói xấu sau lưng - Ảnh 2
Mão bản lĩnh khiến nhiều người vừa nể vừa sợ - Ảnh minh họa: Internet

Mão dịu dàng, nữ tính nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Bạn không cho phép ai có thể nói xấu hay chọc gậy sau lưng mình. Trong các mối quan hệ, Mão rất thận trọng, không đặt nặng tình cảm, niềm tin của bản thân vào một người. Vì vậy, không ai có thể phản bội hay lừa dối bạn. Mão có một nhược điểm không thể nào thay đổi được, đó chính là bạn khá nóng tính. Khi gặp khó khăn hay rắc rối, bạn thường cáu gắt, tức giận với người xung quanh. Tuy nhiên Mão là người có trách nhiệm, không bao giờ đổ lỗi sai cho người khác. Bạn dám làm dám nhận, không vì lợi ích cá nhân mà bán đứng bạn bè, đồng nghiệp. Cũng nhờ sự bản lĩnh, không ai có thể qua mặt, giở trò xấu xa sau lưng bạn.

Tuổi Tuất

Top con giáp mạnh mẽ ‘đánh bay’ tiểu nhân, có cho tiền cũng không ai dám giỡn mặt, nói xấu sau lưng - Ảnh 3
Tuất khá nóng tính nhưng lại chính trực - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất khá trung thành, không bao giờ có tư tưởng dìm người khác xuống để bản thân đi lên. Bạn công tư phân minh, không để tư thù cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Tuất dễ giận nhưng lại nhanh quên. Khi đối thủ gặp khó khăn, bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện trả thù cá nhân. Tuy nhiên, những người tuổi Tuất khá nóng tính. Khi gặp chuyện gì phật lòng, bạn có thể nổi điên, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Với bạn, mọi việc phải rõ ràng, bạn không chấp nhận chuyện người khác nói xấu, đá đểu sau lưng mình. Vì vậy, chẳng có ai dám đụng đến bạn, tiểu nhân cũng không dám đến gần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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