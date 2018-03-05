Top con giáp nam chung thủy tuyệt đối, một lòng hướng về vợ con, có chết cũng không tơ tưởng 'của lạ'

Tâm linh - Tử vi 05/03/2018 17:19

Nếu lấy được đàn ông thuộc những con giáp dưới đây đảm bảo bạn không bao giờ đau khổ, tủi hờn. Bởi họ là người chung thủy, không lăng nhăng, yêu thương vợ con hết mực. Dù có đi đâu, trái tim của họ vẫn hướng về vợ con, khó lòng tơ tưởng, để mắt đến người khác.  

Tuổi Tuất

Đàn ông tuổi Tuất rất xem trọng gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Họ luôn có ý thức và trách nhiệm với vai trò trụ cột của mình. Dù có đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn hướng về vợ con, không quan tâm để mắt đến người khác. Họ là người chồng tốt, có trách nhiệm và luôn biết cách giữ không khí vui vẻ trong gia đình. Đặc biệt, họ có ý chí phấn đấu, không ngại gian nan thử thách, làm việc gì cũng kiên trì và nhẫn nại.

Người đàn ông tuổi Tuất rất chung thủy. Khi yêu và kết hôn với ai, họ luôn đặt nặng vấn đề trách nhiệm và tạo cho người đó cảm giác an toàn. Nếu lấy được người tuổi Tuất, bạn sẽ không phải tủi thân và lo sợ anh ấy thay lòng đổi dạ. Một khi đã yêu và cưới ai đó, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui của mình, một lòng một dạ hướng về gia đình.

Top con giáp nam chung thủy tuyệt đối, một lòng hướng về vợ con, có chết cũng không tơ tưởng 'của lạ' - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Tuất là người chung thủy, toàn tâm toàn ý vì vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người đàn ông tuổi Dần có trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Họ biết cách khiến cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Khi yêu, họ không bao giờ bắt ép hay gò bó bất cứ ai làm theo ý của mình. Họ biết tôn trọng và yêu thương người ấy một cách chân thành và sâu sắc nhất. Khi ở bên cạnh họ, bạn sẽ có cảm giác an toàn và vui vẻ, không phải lo nghĩ qua nhiều. Bởi họ bản lĩnh, biết cách giải quyết khó khăn nhanh chóng, không phải làm phiền đến vợ con. Tình yêu của họ dành cho bạn luôn nồng nàn và chân thành. Khi kết hôn, họ là người chồng tốt, toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ con, không ăn chơi hay lăng nhăng. Nếu cưới được người đàn ông tuổi Dần, bạn sẽ có cuộc sống sung sướng, thảnh thơi.

Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ là người rất kiên nhẫn trong tình yêu. Khi kết hôn, họ luôn xem trọng vợ con của mình, là người chồng trụ cột có trách nhiệm của gia đình. Với tuổi Ngọ, gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là nơi giúp họ trưởng thành, chín chắn hơn. Khi tìm được người tâm đầu ý hợp, họ là người sống có trách nhiệm, trở thành người chồng lý tưởng. Họ là kiểu đàn ông tốt của gia đình, yêu thương và chăm lo cho vợ con hết mực. Phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ lỡ đàn ông tuổi Ngọ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ và cần cù. Họ luôn phấn đấu hết mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong tình yêu, họ thuộc kiểu người yêu thận trọng nhưng lại cực kỳ chung thủy. Họ phải suy nghĩ, xem xét kỹ càng khi muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Còn khi đã xác định kết hôn, họ cực kỳ trách nhiệm với quyết định của mình. Họ không để vợ con phải sống nghèo khổ hay túng thiếu. Đàn ông tuổi Sửu rất chu đáo và có trái tim chân thành, nồng ấm. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với bạn mọi lúc mọi nơi, là bờ vai vững chắc để bạn dựa vào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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