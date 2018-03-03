Top con giáp có số mệnh nữ vương khiến đàn ông vừa nể vừa yêu, cuộc sống sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 03/03/2018 16:53

Những con giáp nữ sinh ra đã có mệnh sướng, cuộc sống không lo nghĩ, thời trẻ sự nghiệp đỏ rực, trung niên giàu sang, an nhàn. Bạn có khả năng ứng biến hơn người, thông minh sắc sảo giúp đỡ sự nghiệp của chồng phát đạt, thịnh vượng.

Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất thường có tâm địa tốt, lương thiện nên được quý nhân nâng bước, phù trợ. Bạn có ý chí kiên định, không bao giờ chùn chân, nản lòng trước khó khăn. Vận mệnh của tuổi Tuất vô cùng tốt đẹp, từ khi sinh ra đã có cuộc sống ấm êm, không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc. Sự nghiệp càng về sau càng thịnh vượng, những nhiệm vụ cấp trên giao phó đều hoàn thành xuất sắc. Tuổi Tuất vốn là người thông minh, biết mình biết ta, khá khiêm tốn nên luôn được nhiều người quý mến. Cũng vì vậy, khi gặp khó khăn, bạn đều được người khác giúp đỡ nhanh chóng vượt qua, không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và tiền bạc.

Trong tình yêu hôn nhân, tuổi Tuất là người chung thủy, kiên định, yêu thương chồng con hết mực. Bạn giúp đỡ khá nhiều cho công việc của chồng. Là người phụ nữ độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác. Đa số những thành công bạn đạt được đều cho tự tay mình tạo ra, ít có sự giúp sức của ai. Người đàn ông nào lấy được người tuổi Tuất làm vợ là phúc ba đời, gia đạo càng thịnh vượng.

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Tuổi Tuất từ khi sinh ra đã hưởng phúc lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tính cách tự lập từ bé, việc gì cũng muốn tự mình giải quyết, có ý chí kiên định. Nhờ vận mệnh sung sướng, cuộc sống của bạn không có gì quá vất vả. Đa số sự nghiệp của bạn luôn được quý nhân nâng bước, phù trợ hết mình nên mọi sự hanh thông, ít xảy ra rủi ro. Tuổi Ngọ có tài ăn nói khéo léo nên có nhiều cơ hội tiến thân trong sự nghiệp.

Trong tình yêu hôn nhân, tuổi Ngọ là người phong lưu, đào hoa nhưng khi yêu thật lòng, bạn rất chung thủy. Bạn sẽ trở thành người phụ nữ tuyệt vời của gia đình, yêu thương chồng con hết mực. Những cô nàng tuổi Ngọ giúp đỡ khá nhiều trong sự nghiệp của chồng, trở thành cánh tay đắc lực giúp chồng thành công. Bạn sẽ là người vợ đảm đang, người mẹ tuyệt vời nhất.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có tấm lòng lương thiện, giúp đỡ người không vụ lợi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng giữ được bình tĩnh và sáng suốt giải quyết vấn đề. Nhờ tính cách này nên bạn luôn thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Mão có cuộc sống khá bình lặng. Bạn không thích thị phi nên không bao giờ đôi co, cự cãi với ai, luôn muốn giữ hòa khí đôi bên và không khí vui tươi nhất.

Người phụ nữ tuổi Mão có quyền lực và vị thế trong xã hội, được nhiều người tôn trọng. Nhưng khi trở thành người phụ nữ của gia đình, bạn luôn biết cách yêu thương và chiều chuộng chồng con. Bạn luôn muốn tự tay chăm sóc cho chồng, con một cách hoàn hảo nhất. Người đàn ông nào lấy được cô nàng tuổi Mão là có phúc ba đời, cuộc sống ngày càng thịnh vượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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