Top con giáp cần chú ý sức khỏe sa sút, tài chính thất thu trong tháng 3/2018

Tâm linh - Tử vi 01/03/2018 16:49

Những con giáp dưới đây cần lưu ý vấn đề sức khỏe và tài chính có nhiều biến động tiêu cực trong tháng 3/2018. Bạn nên đi khám sức khỏe thường xuyên và không nên đầu tư vào những dự án vượt quá khả năng của mình.

Tuổi Tý

Vận mệnh của những người tuổi Tý có nhiều biến động trong tháng 3/2018. Bạn nên chú trọng về vấn đề sức khỏe và tài chính của mình. Thời điểm này, lá số tử vi của bạn có hung tinh chiếu mệnh nên gặp phải nhiều rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại. Trong mối quan hệ đồng nghiệp nên cư xử khéo léo, đừng gây mất hòa khí đôi bên làm ảnh hưởng đến công việc của bạn sau này. Vấn đề tài chính cũng gặp khá nhiều rắc rối, đừng đầu tư vào những dự án quá lớn kẻo tiền mất tật mang.

Bên cạnh đó, bạn nên đi khám sức khỏe thường xuyên, dành thời gian chăm sóc cho bản thân, đừng quá tham công tiếc việc. Tháng 3, bạn có nhiều cảm xúc bất an, suy tư, rầu lo. Điều này vô tình gây ra những căn bệnh về thần kinh, trầm cảm. Hãy để đầu óc thoải mái, tập thể dục nâng cao thể lực. Phụ nữ tuổi Tý có thể sẽ mắc các căn bệnh về phụ khoa, vì vậy nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình.

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Tuổi Tý có sức khỏe kém trong tháng 3/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của bạn sẽ có nhiều thay đổi. Những người làm công ăn lương, gặp khá nhiều khó khăn, cấp trên gây áp lực khiến tinh thần bạn sa sút. Người kinh doanh buôn bán ế ẩm, nguồn thu nhập cũng ít dần, không tìm kiếm được khách hàng tiềm năng. Sức khỏe của bạn trong tháng này khá kém, có thể mắc phải những bệnh vặt. Tuổi Dần luôn lâm vào tình trạng cảm thấy cô đơn, tinh thần không ổn định hay tự gây áp lực cho mình.

Vì vậy, bạn nên chăm chỉ tham gia vào những hoạt động thể thao, gặp gỡ nhiều người để tinh thần ổn định và phấn chấn hơn.  Có vậy, công việc của bạn mới được tiến hành trôi chảy, thuận lợi. Đừng ngại chia sẻ những khó khăn của mình cho người khác biết, cũng đừng gò bó bản thân mình vào một nguyên tắc nào đó. Hãy cởi mở và suy nghĩ đơn giản hơn để cuộc sống thêm thú vị.

Tuổi Dậu

Công việc không mấy thuận lợi nên bạn thường xuyên cáu khỉnh, gây áp lực cho bản thân. Tháng này, bạn sẽ gặp một số tai nạn nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Những người tuổi Dậu nên cẩn thận khi đi xe cộ, tránh đi xa. Bạn cũng thường xuyên bị cảm mạo, phong hàn, suy nhược cơ thể. Vì vậy, hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.

Về phương diện tài chính, bạn gặp khá nhiều khó khăn. Vì vậy, đừng nóng vội muốn làm giàu mà đầu tư vào những dự án vượt quá khả năng. Tuổi Dậu nên ăn chắc mặc bền, những kế hoạch lớn hãy từ từ tiến hành, đừng nóng vội kẻo hỏng việc. Bởi thời điểm này, những cơ hội tìm đến với bạn đa phần đều xấu, không mang lại thành công như mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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