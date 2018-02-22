Top con giáp có phúc ‘từ trong trứng nước’, thời trẻ không sợ nghèo khổ, trung niên ngồi không hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 22/02/2018 15:43

Những con giáp sau đây có số sướng từ khi sinh ra đã có quý nhân phù trợ, nâng bước, công danh, tiền đồ thành công vang dội. Càng về già, cuộc sống của bạn sẽ càng vinh hoa phú quý, êm đềm hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thật thà, chất phác, ăn ở hiền lành, lương thiện. Từ khi sinh ra, bạn đã có mệnh phú quý, hưởng lộc trời ban nên làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Bạn luôn kiếm được nguồn lợi lớn vào những thời điểm không ngờ nhất. Tuổi Hợi có trí lực tốt, đầu óc thông minh sáng suốt nên suy tính việc gì cũng thành công vang dội. Tuổi trẻ của bạn không phải lâm vào tình trạng khó khăn, kiếm sống chật vật. Ở những thời điểm nhất định, bạn sẽ có cơ hội tốt để thể hiện bản thân và thu nhập khá vượng.

Tuổi Hợi vốn có tính không thích cạnh tranh và thị phi nên cuộc đời khá êm đềm và hạnh phúc. Bạn luôn hài lòng với những gì mình đang có, không mơ tưởng xa vời. Nếu có điều kiện, bạn hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, chắc chắn sẽ thu lại nguồn lợi cực khủng, cả đời ăn không hết.

Top con giáp có phúc ‘từ trong trứng nước’, thời trẻ không sợ nghèo khổ, trung niên ngồi không hưởng lộc - Ảnh 1
Tuổi Hợi có cuộc sống khá an nhàn và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn có tính cần cù, chịu khó, không nản lòng trước khó khăn. Bạn luôn có quan niệm: “Người có tâm, trời không phụ”. Vì vậy, những nỗ lực, cố gắng của bạn luôn được đền đáp xứng đáng. Từ khi sinh ra, tuổi Thân đã sở hữu trí tuệ hơn người, tài quan sát và phán đoán không ai sánh bằng. Bởi vậy, sự nghiệp của bạn phát triển nhanh chóng, công danh tiền bạc đến một cách dễ dàng và suôn sẻ. Thời trẻ của bạn không cần phải bôn ba, kiếm sống, lo lắng cơm áo gạo tiền. Nhờ tài ăn nói khéo léo, bạn được rất nhiều người thương và giúp đỡ. Về trung vận sẽ thu được nguồn lợi khá lớn từ đầu tư mua bán đất, kèm với lộc trời ban, bạn sẽ không phải lo túng thiếu, nghèo khổ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn luôn có sức sống mạnh mẽ, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Khi đã theo đuổi việc gì, bạn luôn kiên nhẫn và làm đến cùng, không bao giờ chùn chân. Bởi vậy, sự nghiệp của bạn khá thành công, tiền bạc cũng thu về vô số kể. Tuổi Thìn khá nhanh nhạy, giỏi giao tiếp nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ. Bạn có khả năng dự đoán được rủi ro nên luôn nhanh chóng rút lui khỏi mọi việc trước khi gặp rắc rối. Bản mệnh từ khi sinh ra đã có phúc nên có cuộc sống không vô lo, vô nghĩ, thảnh thơi đếm tiền. Cuộc sống về già cũng khá an nhàn, được con cháu kính trọng, yêu thương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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