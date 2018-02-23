Mậu Tuất 2018: Top con giáp may mắn, xui xẻo đan xen, nên thận trọng trong hành động và suy nghĩ

Tâm linh - Tử vi 23/02/2018 12:18

Thuộc những con giáp dưới đây, vận trình của bạn vừa may mắn, lại vừa gặp tiểu nhân ngáng đường, hãm hại. Bởi vậy, bạn hãy thận trọng, làm việc gì cũng suy tính kỹ càng, đừng nóng vội, bốc đồng kẻo làm hỏng việc trong năm 2018.

Tuổi Thìn

Mậu Tuất 2018, không phải là một năm tốt để bạn đầu tư vào những lĩnh vực không chuyên môn. Tuổi Thìn nên thận trọng, làm việc gì cũng suy nghĩ sáng suốt, tránh tiền mất tật mang. Nếu có tiền, bạn nên gửi tiết kiệm để tránh mất của gây thêm nhiều buồn phiền. Trong những mối quan hệ làm ăn, bạn nên biết cách khéo léo ứng xử, đừng bộc lộ cái tôi quá lớn của mình kẻo gây mích lòng, mâu thuẫn. Năm nay, vận trình của tuổi Thìn có tốt, cũng có xấu. Vì vậy, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói và nắm bắt thời cơ tốt để phát triển sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Những ngày đầu năm, vận trình của tuổi Ngọ gặp khá nhiều rắc rối, trục trặc. Nhưng càng về sau, mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhờ trí thông minh hơn người, khả năng xoay chuyển tình thế nên sự nghiệp của bạn luôn đạt được thành công. Tuy nhiên, bạn đừng vì vậy mà đắc thắng, tự cao, hãy khiêm tốn một chút để không làm phật ý ai. Có những người đang chờ bạn thất bại, hoặc gặp khó khăn để chì chiết và hãm hại bạn. Vì vậy, tuổi Ngọ làm việc gì cũng nên sáng suốt và cẩn thận, đừng để lộ khuyết điểm cho người khác biết.

Mậu Tuất 2018: Top con giáp may mắn, xui xẻo đan xen, nên thận trọng trong hành động và suy nghĩ - Ảnh 1
Tuổi Ngọ nên thận trọng lời ăn tiếng nói trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận mệnh của tuổi Mùi nằm ở mức trung bình. Năm nay không có quá nhiều thử thách cho bạn, tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, kẻo làm mất lòng người khác. Bên cạnh đó, sự nghiệp của bạn gặp khá nhiều may mắn, nhưng đừng quá chủ quan mà vô tình để lộ điểm yếu cho tiểu nhân hãm hại.

Thời điểm này, bạn vừa được cát tinh lẫn hung tinh chiếu mệnh, nên làm việc gì cũng nên thận trọng là tốt nhất. Khi muốn đầu tư vào lĩnh vực gì, bạn nên tham khảo ý kiến của những người đáng tin cậy, hoặc người thân. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt và họ sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích. Tuy nhiên đừng phụ thuộc quá nhiều vào người khác, kẻo lại tạo thói quen ỷ lại, dựa dẫm. Điều này sẽ gây rất nhiều sự trở ngại cho sự thăng tiến của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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