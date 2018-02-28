Năm 2018: Top con giáp đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 28/02/2018 16:49

Những con giáp dưới đây tiền đồ xán lạn, rộng mở trong năm 2018. Bạn có rất nhiều cơ hội thể hiện khả năng của bản thân trước mặt cấp trên, hãy nắm bắt cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình.

Tuổi Ngọ

Phương diện giao tiếp, hoạt động xã hội của bạn sẽ được mở rộng trong năm 2018. Những người đi trước sẽ giúp đỡ và dạy bảo bạn tận tình, không vụ lợi. Đa số cơ hội đến với bạn vào thời điểm này đều mang đến nguồn lợi lớn, giải quyết được vấn đề tài chính bấy lâu nay. Bên cạnh đó, mối hiềm khích với đồng nghiệp trước đó cũng nhanh chóng được hòa giải. Họ sẽ hiểu và yêu mến bạn nhiều hơn, không phải lo có tiểu nhân hãm hại, đâm sau lưng. Tuổi Ngọ vốn có trí thông minh và khả năng quan sát nhạy bén nên thực hiện việc gì cũng thành công vang dội, đạt được thành tựu đáng nể. Nếu kiên trì với công việc đang làm, chắc chắn đường công danh của bạn sẽ vô cùng xán lạn, tiền tài nhiều vô số kể.

Năm 2018: Top con giáp đường công danh rộng thênh thang, không thăng chức cũng tăng lương ầm ầm - Ảnh 1
Tuổi Ngọ có đường công danh rộng mở trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận mệnh của tuổi Tỵ trong năm nay vô cùng thuận lợi, có cơ hội tiếp nhận nhiều dự án lớn. Đây cũng là thời điểm giúp bạn bộc lộ hết khả năng của mình. Đừng ngại khó khăn, hãy để bản thân thử thách với những điều mới, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn kết quả tuyệt vời. Vì thành công đến với bạn quá nhanh, quá dễ dàng nên bị đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách hãm hại. Bởi vậy, bạn làm gì cũng nên thận trọng, đừng quá kiêu ngạo và chủ quan kẻo lại bị người khác đâm sau lưng lúc nào không hay. Những người tuổi Tỵ có công danh xán lạn trong năm 2018 nhưng đi kèm sự thành công là vô số tai tiếng và thị phi. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn mà gây xích mích.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn là người có bản lĩnh và sống có trách nhiệm. Bạn làm việc gì cũng hết mình, không ngại khó khăn hay thất bại. Khi có cơ hội, bạn luôn biết cách nắm bắt và thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Sự nghiệp của bạn có quý nhân giúp đỡ, nâng bước nên mọi chuyện hanh thông, dự tính điều gì nên thực hiện ngay ắt sẽ thành công vang dội. Bổng lộc của bạn trong năm nay cũng khá vượng, tiền bạc ồ ạt đổ về đếm không xuể. Tuy nhiên, trong năm nay, bạn đừng đầu tư vào dự án quá lớn kẻo lại tiền mất tật mang, rước nhiều buồn phiền vào người. Nhờ vào tính cách biết nhìn ra trông rộng nên bạn có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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