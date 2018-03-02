Sau rằm tháng Giêng, những con giáp này có tài lộc sáng chói, sắm nhà lầu, xe hơi cuộc sống thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 02/03/2018 17:25

Tài vận của những con giáp dưới đây cực kỳ sáng chói, bạn có nhiều cơ hội làm giàu, nhanh chóng mua nhà, tậu xe sau rằm tháng Giêng.

Tuổi Tuất

Tuy tuổi Tuất năm nay thuộc năm tuổi và tam tai, nhưng những điều đó không thể cản trở được khả năng kiếm tiền của bạn. Bạn có tài ăn nói lịch thiệp, giao tiếp khéo léo dễ lấy lòng người khác nên có nhiều cơ hội trong công việc. Những người đó thường mang đến cho bạn bài học bổ ích, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Tuổi Tuất là người có ý chí kiên định, trải qua bao nhiêu thất bại cũng không nản lòng. Nhờ tính cách này, bạn luôn gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Thời điểm sau rằm tháng Giêng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm giàu như đầu tư bất động sản hay cổ phiếu. Tuy nhiên nên cân nhắc kỹ càng, đừng nóng vội kẻo hỏng việc, đánh mất cơ hội tốt.

Sau rằm tháng Giêng, những con giáp này có tài lộc sáng chói, sắm nhà lầu, xe hơi cuộc sống thảnh thơi - Ảnh 1
Tuổi Tuất có đường tài chính sáng chói sau rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối cùng, bạn cũng tháo gỡ những vướng mắc trong lòng, cũng như hòa giải hiềm khích với người khác. Việc này giúp cho tinh thần của bạn tốt hơn, công việc cũng có nhiều bước đột phá. Thời điểm này, tài vận của tuổi Hợi sẽ phất lên bất ngờ, sự nghiệp sang trang mới, được nhiều người nể phục và xem trọng. Bạn được sao may mắn chiếu mệnh nên làm việc gì cũng công thành danh toại, lộc lá kéo đến ngợp trời. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận trong việc giao tiếp với người khác, kẻo lại gây những mâu thuẫn không cần thiết. Sau rằm tháng Giêng, những người tuổi Hợi sẽ sở hữu khối tài sản khủng, nhanh chóng sắm nhà lầu, xe hơi khiến người khác ngưỡng mộ.  

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có những suy nghĩ thấu đáo, tính tình chất phác nên được nhiều người yêu mến. Bạn làm việc quyết đoán, có trách nhiệm trong công việc. Tuổi Mão có lòng trượng nghĩa, đối xử rất tốt và nhiệt tình với đồng nghiệp. Cũng vì vậy, bạn luôn được đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ hết mình trong công việc. Cuộc đời của những người tuổi Mão khá bình lặng. Bạn không thích thị phi hay lời qua tiếng lại với người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, bạn luôn biết cách giữ bình tĩnh giải quyết mọi việc. Thời điểm này bạn sẽ thu được nhiều nguồn lợi từ công việc tay trái của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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