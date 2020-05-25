Top con giáp may mắn nhất tuần (25/5 - 31/5): Hỷ sự lâm môn, lộc lá bủa vây, cuối tuần ĐẠI PHÁT

Tâm linh - Tử vi 25/05/2020 00:31

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, từ 25/5 – 31/5 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, gánh tiền tỷ về nhà khiến ai cũng hờn.

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 25/5 – 31/5 này bạn sẽ đại phú đại quý, quơ tay là có tiền, muốn khổ cũng chẳng được.

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Làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi, đổi đời chỉ sau một đêm chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năm Canh Tý 2020 là năm mang lại khá nhiều tin vui tài lộc cho người tuổi Dậu. Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, của nả chất đống khiến ai cũng hờn. Càng về cuối năm Dậu càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Sách tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi, đổi đời chỉ sau một đêm chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất tháng 5/2020 này.

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Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cộng thêm liên tục chính là phúc phần mà con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và khôn khéo trong giao tiếp nên Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Đây cũng là những quý nhân luôn sẵn lòng hỗ trợ Tý mỗi khi họ gặp khó khăn, bất trắc trong sự nghiệp, cuộc sống.

Khổ tận cam lai, sau những tuần mệt mỏi, chông chênh thì giờ đây Tý sẽ được đáp đền với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản cộng thêm liên tục chính là phúc phần mà con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

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Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng như chuột sa chĩnh gạo, nằm chơi cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có số đại phú đại quý, được bề trên cất nhắc nên người tuổi Thìn sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi, tình duyên phơi phới là những gì Thìn nắm chắc trong tay. Thế nên, Thìn đừng quá lo lắng, cũng đừng vội vàng buông tay trước thất bại bởi bạn sắp có cơ hội đổi đời.

Hãy cứ là chính mình, nỗ lực không ngừng, kiên định với đam mê thì Thìn ắt nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng như chuột sa chĩnh gạo, nằm chơi cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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