Phát hờn với 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, vận đỏ như son, đếm tiền mỏi tay trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 24/05/2020 09:46

Trong 3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ được cát tinh chiếu mệnh, làm ăn vượng phát, đếm mãi cũng không hết tiền.

Nhờ có bề trên chiếu cố, thần tài nâng đỡ nên top con giáp may mắn này sẽ có 3 tháng tới ngập trong nhung lụa, của nả chất đống khiến ai cũng hờn.

con giap may man 1
Trong 3 tháng tới con giáp may mắn này sẽ được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh lại có chí tiến thủ nên người tuổi Thân sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng dám nghĩ dám làm, kiên trì với đam mê Thân càng được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Số dư trong tài khoản nhảy số liên tục, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

Không chỉ tài lộc, tình duyên của Thân cũng đỏ chót như son với những ngày hạnh phúc ngất ngây bên một nửa của mình.

con giap may man 2
Tuất sẽ đạp trúng hũ vàng, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp có trách nhiệm, dám nghĩ dám làm và không sợ cực khổ. Họ biết rõ mình muốn gì, cần gì và hoạch định đời mình vô cùng kỹ càng, cụ thể. Có mục tiêu để phấn đấu, có đường hướng để dấn thân trong sự nghiệp nên con giáp giàu có này thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 3 tháng tới Tuất sẽ đạp trúng hũ vàng, đổi đời chỉ sau một đêm. Tuất hãy tận dụng may mắn trời cho để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, càng về cuối năm càng đại phú đại quý.

con giap may man 3
Tình cảm lứa đôi của Thìn cũng đỏ chót như son, cả hai sẽ có chuyến du lịch ngọt ngào trong thời gian tới  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, cá tính và cực may mắn nên Thìn có sự nghiệp suôn sẻ, tương lai xán lạn đến ngỡ ngàng. Sắp tới, con giáp này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa. Chỉ cần chớp lấy vận may, cống hiến hết mình Thìn ắt có bạc tỷ trong tay, sung túc đủ đầy.

Nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để Thìn thử thách chính mình. Tình cảm lứa đôi của Thìn cũng đỏ chót như son, cả hai sẽ có chuyến du lịch ngọt ngào trong thời gian tới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

3 con giáp song hỷ lâm môn, tiền bạc dồi dào, phúc đức hơn người trong tháng 6/2020

3 con giáp song hỷ lâm môn, tiền bạc dồi dào, phúc đức hơn người trong tháng 6/2020

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm 2020 này bạn sẽ có sự nghiệp đột phá ngoạn mục, tiền của lũ lượt ùa vào túi, nhà xe chờ sẵn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 34 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 36 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 53 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở