Nửa cuối năm 2020: 4 con giáp là ‘VỰA TÀI LỘC’, gánh tiền tỷ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 22/05/2020 07:04

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm khá chật vật, xui xẻo nhưng từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong nửa cuối năm những con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền ùa vào nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

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Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân nên Dần chưa bao giờ biết bỏ cuộc giữa chừng là gì. Chiến thắng chính mình, vượt qua nghịch cảnh nên sự nghiệp của con giáp may mắn này thăng tiến vùn vụt, kiếm được bộn tiền.

Từ tháng 6 trở đi Dần sẽ làm ăn tấn tới, bao nhiêu xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà. Càng về cuối năm Dần càng ăn nên làm ra, muốn khổ cũng chẳng được.

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Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần tài rót lộc vào nhà Tuất sẽ phất lên sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống nên ai cũng quý mến, thương yêu họ. Bước vào nửa cuối năm Canh Tý, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần tài rót lộc vào nhà nên con giáp giàu có này sẽ phất lên sau một đêm.

Tuất còn may mắn đến mức làm đâu thắng đó, kiếm được bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Thế nên, Tuất đừng chần chừ mà hãy chớp lấy cơ hội trời cho để làm giàu.

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Nếu đang độc thân, cuối năm nay Dậu sẽ có tin vui bất ngờ, song hỷ lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tốt tính, hiền lành và chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu được bề trên chiếu cố. Dù không ít lần bị hãm hại, chơi xấu nhưng Dậu vẫn bình yên vô sự, vượt qua bể khổ một cách ngoạn mục.

Khổ tận tam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây con giáp giàu sang này sẽ được hái trái ngọt đời mình với tài lộc nở rộ, tình duyên ấm êm viên mãn. Nếu đang độc thân, cuối năm nay Dậu sẽ có tin vui bất ngờ, song hỷ lâm môn.

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Con giáp may mắn này sẽ cầu được ước thấy với cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Điềm đạm, sống tình cảm lại thương người nên mỗi khi có ai cần giúp đỡ Mão lại dang tay hỗ trợ mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Sự tử tế, chân thành ấy giúp Mão trở thành con cưng của trời, bề trên chiếu cố nồng hậu.

Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Mão, thế nên con giáp may mắn này sẽ cầu được ước thấy với cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chỉ đích danh 3 con giáp giàu bất chấp, sang bất ngờ, bỗng thành đại gia trong nửa cuối năm 2020

Chỉ đích danh 3 con giáp giàu bất chấp, sang bất ngờ, bỗng thành đại gia trong nửa cuối năm 2020

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong nửa cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, làm ăn vượng phát, dễ dàng trở thành tỷ phú.

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