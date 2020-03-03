Top con giáp làm ít hưởng nhiều, tiền về ngập két trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 03/03/2020 16:26

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, 3 con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền, làm một hưởng mười, càng về cuối năm cành thịnh vượng phát tài.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất năm Canh Tý 2020 này bạn sẽ có lộc lá đầy nhà, tiền ùa vào túi, đếm mãi không hết.

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Làm ít hưởng nhiều, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, thiện lương và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế. Họ biết kính trên nhường dưới, yêu thương và đỡ đần những người khốn khó hơn mình nên được bề trên nâng đỡ, quý nhân chiều chuộng.

Bước vào tử vi năm Canh Tý 2020, con giáp giàu có này sẽ được thần tài chấm số đỏ. Làm ít hưởng nhiều, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được.

Càng về cuối năm Mùi càng có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, muốn khổ cũng chẳng được.

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Con giáp may mắn này có đường tài lộc phát đạt, xui xẻo tránh xa, tiền tài tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, cá tính và cực tài năng. Trong khi người khác vẫn đang loay hoay không biết mình muốn gì, cần gì thì Tý đã sớm xác định mục tiêu để phấn đấu vươn lên. Vậy nên, chỉ sau thời gian ngắn con giáp giàu sang này đã có của nả đầy nhà.

Canh Tý 2020 là năm tuổi của người tuổi Tý, thế nhưng, vận số của Tý chẳng hề bị ảnh hưởng. Thậm chí, con giáp may mắn này càng có đường tài lộc phát đạt, xui xẻo tránh xa, tiền tài tề tựu.

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con giáp may mắn này càng có đường tài lộc phát đạt, xui xẻo tránh xa, tiền tài tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, Canh Tý 2020 là năm đại cát đại lợi với người tuổi Tuất. Sống trách nhiệm, cương trực và hết mình trong công việc nên Tuất được cấp trên cất nhắc, thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

Từ tháng 3/2020 trở đi, đời Tuất sẽ sang trang mới. Không chỉ tiêu tiền thả ga, ăn sung mặc sướng Tuất còn có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới với chuyến du lịch đáng nhớ cùng một nửa của mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020, những con giáp may mắn ngút trời này sẽ làm ăn đại phát, cứ thế mà giàu khiến ai cũng ganh tỵ.

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