Top con giáp cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo tai bay vạ gió, họa từ miệng ra trong tháng 3/2018

Tâm linh - Tử vi 08/03/2018 17:01

Những con giáp dưới đây, khi nói chuyện phải suy trước tính suy, đừng quá thẳng thắn kẻo mất lòng nhiều người. Tháng 3/2018, bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng vì một phút bốc đồng, nổi nóng mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

Tuổi Dần

Đường tài lộc và công danh của bạn trong tháng 3 cực kỳ tốt. Cũng vì vậy mà bạn luôn có nhiều tiểu nhân ganh ghét, tìm cơ hội hãm hại. Tuổi Dần nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, không được trêu đùa người khác quá mức, cũng như nên tiết chế cách dùng từ ngữ của mình. Những lời bạn nói ra có thể sẽ gây tổn thương và buồn phiền cho người khác. Thời điểm này, bạn tuyệt đối đừng tin vào lời nói hay lời mời hợp tác làm ăn của bất cứ ai. Tuy những cơ hội đó mang đến cho bạn những thành quả nhất định, nhưng lại gây ra nhiều hiểu lầm từ đồng nghiệp. Tốt nhất, bạn đừng bao giờ tham gia vào việc cá nhân của bất cứ ai, thận trọng với các mối quan hệ xung quanh.

Màu sắc mang lại may mắn cho những người tuổi Dần trong tháng 3 là : Đỏ, trắng.

Top con giáp cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo tai bay vạ gió, họa từ miệng ra trong tháng 3/2018 - Ảnh 1
Tuổi Dần kẻo tai bay vạ gió trong tháng 3/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc và tài lộc trong tháng 3 của bạn khá ổn, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp nhiều hiềm khích, xích mích với người lớn tuổi như cấp trên, đàn anh, đàn chị trong công ty. Mối quan hệ của bạn và người đó sẽ vướng phải nhiều hiểu lầm. Do tính cách bộc trực, thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên bạn dễ gây mất lòng người khác. Điều này là khuyết điểm vô cùng lớn, bạn nên thay đổi để không phải đánh mất nhiều mối quan hệ tốt xung quanh. Vì vậy, bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng tự do bình luận hay phán xét người khác một cách vô tội vạ.

Màu sắc thích hợp của bạn trong tháng 3: Đỏ, xanh.

Tuổi Tý

Con đường kinh doanh của bạn trong tháng này gặp khá nhiều thuận lợi. Người làm công ăn lương được cấp trên xem trọng, tín nhiệm giao nhiều dự án lớn. Tuổi Tý vốn là người nhanh nhẹn, thông minh nên việc gì cũng giải quyết nhanh chóng, gọn gàng và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, những cơ hội may mắn của bạn lại đi kèm với thị phi và tai họa. Bạn vốn nóng tính nên dễ gây mất lòng khiến người khác buồn phiền. Vì vậy, bạn nên thận trọng trong cách cư xử với đồng nghiệp, đừng ăn nói vạ miệng kẻo đánh mất nhiều mối quan hệ. Bên cạnh đó, bạn đừng tin tưởng lời nói của ai đó, đừng đẩy mọi việc đi quá xa và nên suy nghĩ nhiều trước khi nói.

Màu sắc hợp với tuổi Tý trong tháng 3: Đỏ, vàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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