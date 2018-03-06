Phải từ 35 tuổi trở đi, những con giáp này mới ăn nên làm ra, có chức có quyền, nắm giữ địa vị cao trong xã hội

Giai đoạn khởi nghiệp của tuổi Dần gặp khá nhiều khó khăn, bạn phải vất vả kiếm sống không có ai giúp đỡ. Nhưng khi đến tuổi 35, cuộc sống của bạn sẽ sang trang mới, sự nghiệp, tiền tài phất lên trông thấy. Những người tuổi Dần có trí nhớ tốt, tinh thần ham học hỏi nên được mọi người thương chỉ bảo nhiệt tình.

Thời mới lập nghiệp, bạn chịu thương chịu khó, việc gì cũng làm nên tích lũy được khá nhiều bài học bổ ích. Bạn có khả năng nhìn xa trông rộng, dự đoán được những rủi ro và khó khăn nên luôn tìm cách vượt qua. Tuổi Dần vốn có bản lĩnh, khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc khắc nghiệp, dù có khó khăn cũng không chùn bước. Cũng nhờ tính cách này, sau 35 tuổi, bạn sẽ nắm khá nhiều quyền hành trong tay. Sự nghiệp của bạn cũng dần đi vào quỹ đạo, không còn lận đận, gian khổ như thời mới lập nghiệp.

Tuổi Dậu là người khá chăm chỉ, cần cù, dù gặp khó khăn cũng không nản lòng. Nhưng gian đoạn khởi nghiệp của bạn gặp khá nhiều gian nan, không phải việc gì cũng như ý. Muốn đạt đến thành công, bạn phải đánh đổi khá nhiều tiền bạc và thời gian. Giai đoạn đầu khi bước chân vào nghề, cuộc sống của bạn khá vất vả, xin việc nhiều lần nhưng không thành. Đến khi có công việc đàng hoàng, con đường thăng chức lại là trở ngại lớn nhất của bạn. Tuy nhiên khi đến tuổi 35, cuộc sống của bạn có nhiều biến chuyển tích cực, việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nhờ tính cách chăm chỉ, khéo léo trong giao tiếp, bạn được nhiều người giúp đỡ, sự nghiệp nhanh chóng phất lên.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống khá nội tâm, nói ít làm nhiều. Trong công việc, bạn luôn là người chăm chỉ, tìm kiếm mọi cơ hội tốt cho bản thân thăng tiến. Nhưng những cố gắng của bạn chưa đủ để người khác công nhận, cuộc sống thời mới khởi nghiệp rất vất vả. Vận trình của bạn gặp khá nhiều khó khăn, mưu sự việc gì cũng không thuận lợi, làm ăn đầu tư thua lỗ. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, đó chỉ là những bài học kinh nghiệm giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Khi bước sang độ tuổi từ 35 trở đi, sự nghiệp của bạn bớt lận đận, vấn đề tài chính cũng được cải thiện rõ rệt. Nếu không thành đại gia, bạn cũng có chức quyền, địa vị cao trong xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm