Top con giáp bị sao xấu chiếu mệnh và cách hóa giải vận xui trong năm Mậu Tuất 2018

Tâm linh - Tử vi 07/03/2018 15:28

Những con giáp dưới đây phạm phải Thái Tuế, gặp nhiều xui xẻo, điềm gở trong năm Mậu Tuất 2018. Bạn nên biết những cách hóa giải sau đây để giảm bớt vận hạn của mình.

Tuổi Thìn

Năm 2018, những người tuổi Thìn phạm phải Thái Tuế, sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, sức khỏe giảm sút, bệnh tật đau yếu, hao tài tốn của. Thời điểm này, bạn đừng nóng vội đầu tư vào những dự án lớn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và kế hoạch trong tương lai. Những cơ hội tìm đến trong giai đoạn này đều mang đến điềm xấu, thường dẫn bạn đến chỗ chết. Vì vậy, muốn làm gì, bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận. Đặc biệt là trong các mối quan hệ, bạn nên cư xử khéo léo, tránh gây xích mích, mất lòng đồng nghiệp.

Sức khỏe của tuổi Thìn có phần giảm sút, thường mắc những bệnh cảm vặt, sổ mũi, ho... bệnh lâu khỏi.

Tuổi Tuất

Mậu Tuất vừa thuộc năm tuổi, vừa là năm tam tai đối với những người tuổi Tuất. Vì vậy, bạn làm gì cũng nên thận trọng, suy xét kỹ càng trước khi quyết định. Bạn sẽ đối mặt với nhiều thăng trầm và khó khăn. Người tuổi Tuất luôn phải gánh chịu những rủi ro, tai họa từ trên trời rơi xuống. Ở nơi làm việc, bạn không thể tránh khỏi những xích mích, mâu thuẫn, ganh đua từ đồng nghiệp. Điều này khiến cho tinh thần bạn giảm sút, luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó chịu.

Top con giáp bị sao xấu chiếu mệnh và cách hóa giải vận xui trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1
Tuổi Tuất cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bạn suy yếu nhiều so với thời gian trước. Có thể mắc những bệnh mạn tính, đau nhức xương khớp, bệnh kéo dài không khỏi. Những áp lực trong công việc càng khiến cho tinh thần bạn xấu đi gây ảnh hưởng đến những kế hoạch của bạn trong tương lai.

Tuổi Mùi

2018 là một năm khốc liệt và khó khăn đối với những người tuổi Mùi. Công việc của bạn gặp nhiều trở ngại và thử thách, bị tiểu nhân tìm cách hãm hại. Thời điểm này, bạn sẽ gặp phải vô số họa thị phi, lời nói ra luôn bị soi mói và bắt bẻ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nóng nảy, làm lớn chuyện kẻo xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc, gây mất đoàn kết và tinh thần đồng nghiệp.

Về phương diện sức khỏe, bạn nên chú ý hơn đến dạ dày, hệ tiêu hóa. Tuổi Mùi gặp phải một số bệnh mạn tính, có thể sẽ trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ hoặc lớn.

Cách giảm bớt vận xui cho những người phạm Thái Tuế:

 

- Tránh lui đến những nơi hẻo lánh, nơi tang gia và thăm người sinh đẻ.

- Tránh tiến hành chuyện đại sự, đứng ra giúp đỡ và bảo lãnh cho người khác làm ăn.

- Bạn nên đeo vật phong thủy phù hợp với mệnh, tuổi của mình để giảm bớt vận xui.

- Tránh sử dụng rượu bia, chất kích thích kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Cẩn thận xe cộ, đi đứng, không được gây xích mích hay mâu thuẫn với bất kỳ ai.

- Bạn nên có chế độ ăn uống hợp lý.

- Nên đi chùa cầu an, làm từ thiện tích đức để giảm bớt vận xui của mình.

- Tham gia hoạt động tập thể, các môn thể thao nâng cao thể lực.

- Gặp gỡ nhiều người sẽ khiến tinh thần thoải mái, tâm trạng tốt hơn để công việc được thuận lợi, có nhiều ý tưởng sáng tạo.

- Bạn không nên tham gia đầu tư làm ăn, hùn hạp với người khác kẻo tiền mất tật mang.

- Không nên sửa chữa hay chuyển nhà trong năm nay.

Phải từ 35 tuổi trở đi, những con giáp này mới ăn nên làm ra, có chức có quyền, nắm giữ địa vị cao trong xã hội

Phải từ 35 tuổi trở đi, những con giáp này mới ăn nên làm ra, có chức có quyền, nắm giữ địa vị cao trong xã hội

Thời mới lập nghiệp cuộc sống của những con giáp này có phần khó khăn, nhưng khi bước sang ngưỡng 35, vận mệnh của bạn sẽ biến chuyển theo hướng tích cực nhất. Nếu không trở thành đại gia, bạn cũng có của ăn của để, địa vị cao trong xã hội.

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