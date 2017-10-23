Phương diện tình cảm của tuổi Thân không mấy khởi sắc mà còn có chiều hướng xấu đi. Những người đã kết hôn sẽ gặp nhiều bất lợi, tình cảm vợ chồng có xu hướng nhạt dần. Đôi bên thường cãi nhau vì bất đồng quan điểm, không cảm thông và không còn chia sẻ, tâm sự với nhau như trước đây. Tuổi Thân nên bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, đừng nóng giận sẽ làm mất đi những mối quan hệ tốt.

Công việc của người tuổi Thân gặp phải nhiều khó khăn, thử thách trong tháng 11 này. Có nhiều kẻ tiểu nhân rình rập, chỉ chờ người tuổi Thân mắc phải một sai lầm dù lớn hay nhỏ là moi móc cho bằng được nhằm phá hoại thanh danh và uy tín. Vì vậy, tuổi Thân làm việc gì cũng phải cẩn trọng, biết suy trước tính sau chừa cho bản thân con đường lui.

Tuổi Mùi

Tháng 11 này, công việc của tuổi Mùi sẽ gặp những khó khăn và thử thách. Bị tiểu nhân ghen ghét, gây chuyện gièm pha, bạn mệt mỏi khi phải ứng phó với đủ loại rắc rối nảy sinh. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi chưa xác định được phương hướng phát triển của mình nên sẽ dễ bị lạc lối, công việc kém hiệu quả. Bạn nên có sự đột phá để sự nghiệp có những bước tiến vượt bậc hơn trong tương lai.

Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi trong tháng 11 này có những điểm tối, quan hệ gia đình nảy sinh nhiều xung đột. Cha mẹ con cái bất đồng quan điểm, vợ chồng cũng chưa thực sự thấu hiểu cho nhau. Bạn không giỏi thể hiện tình cảm nên càng khó để hóa giải được những mâu thuẫn đã và đang tồn tại. Tình cảm đôi lứa cũng có nhiều trục trặc. Đôi bên thường xuyên than vãn, trách móc nhau khiến tình cảm ngày càng rạn nứt, mờ nhạt.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nên chuẩn bị tâm lý đón nhận những biến động có thể xảy ra trong tháng 11 này. Trong công việc làm ăn, tuổi Hợi phải hết sức cẩn trọng kẻo tiểu nhân lợi dụng tiền bạc, chọc gậy bánh xe, tránh rước thêm buồn phiền về mình.

Trước khi tiến hành việc gì, bạn nên cân nhắc thật kỹ càng, không được nóng vội quyết định mọi thứ. Lời khuyên chân thành cho tuổi Hợi là làm việc gì cũng nên dành cho mình một con đường lui, để khi tiểu nhân hãm hại cũng dễ dàng vượt qua.

Phương diện tình cảm của tuổi Hợi trong tháng 11/2017 vô cùng phong phú, đa sắc nhưng phải cẩn thận, tránh rơi vào mối quan hệ tay ba phức tạp, nhiều buồn phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm