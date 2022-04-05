Sự thật là mỗi người đều có tính khí của họ. Nhưng trong chiêm tinh học, top các cung hoàng đạo được xếp vào hàng nguy hiểm nhất là khi nổi nóng vì không biết kiềm chế cơn giận của mình là ai?

Nằm ở top đầu là Bạch Dương. Đây là cung hoàng đạo nguy hiểm nhất khi nổi cơn thịnh nộ. Bạch Dương có thể phản ứng bốc đồng, thậm chí bạo lực, xúc phạm, la hét và coi thường bất cứ ai xung quanh.

Chính những điều đó làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, họ xúc phạm mọi người và có sức chịu đựng rất kém. Nếu ột người nào đó cố gắng xoa dịu họ, chắc chắn người đó sẽ nhận được một lời xúc phạm. Vì vậy tốt nhất hãy để Bạch Dương một mình cho đến khi sự phẫn nộ tự qua đi.

Bò Cạp

Bò Cạp mang đến những cảm giác trái ngược nhau. Họ có thể mang lại cho bạn rất nhiều niềm tin nhưng đồng thời cũng mang lại cho bạn cảm giác không tin tưởng. Bởi vì bạn cảm thấy rằng Bò Cạp có âm mưu bên trong. Họ là những người rất mạnh mẽ, cay độc, lôi kéo và hay ghi thù rất lâu. Nếu họ khó chịu, họ sẽ bộc lộ tất cả sự tức giận của họ.

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Sư Tử

Sự kiêu ngạo của Sư Tử có thể dẫn đến sự suy sụp của của họ khi bị tổn thương. Khi bị xúc phạm, họ rất dễ tự ái. Bởi vì Sư Tử bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và tự cho mình là trung tâm. Khi họ nổi giận, họ sẽ lăng mạ, xúc phạm và đừng bao giờ mong đợi anh ta xin lỗi sau đó, bởi vì anh ta sẽ không làm vậy.

Ma Kết

Ma Kết rất khó tha thứ, khó quên và khá cay cú. Họ cứng đầu và thích kiểm soát mọi người. Nếu họ cảm thấy rằng bạn đang âm mưu điều gì đó chống lại họ, bạn đối nghịch hoặc từ chối họ, Ma Kết có khả năng sẽ tạo ra một kế hoạch trả thù tồi tệ nhất mà bạn chưa từng thấy bao giờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo El Universo