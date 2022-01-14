3 cung hoàng đạo 'liên tù tì' gặp vận xui trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2022, cần cẩn trọng tài chính và chuyện tình cảm

Tâm linh - Tử vi 14/01/2022 15:30

3 cung hoàng đạo liên tục gặp vận xui trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2022. Có khá nhiều điều không may sẽ xảy ra với các cung này. Nhưng, cái gì cũng có cách hoá giải của nó và bạn cần phải có sự nhẫn nại để hoá vận xui của mình.

Xử Nữ

Để tránh trở thành cung hoàng đạo xui xẻo trước Tết, Xử Nữ nên điều chỉnh thái độ của mình, bởi nếu bạn quá mức kiêu ngạo hay thích thể hiện thì sẽ rất dễ gây phản cảm cho người khác. Trước khi định phát ngôn điều gì đó về một người, hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để hiểu vì sao người ấy lại hành động như vậy.

12 cung hoang dao 1

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể nảy sinh chút hiểu lầm, dù may mắn cuối cùng cũng hóa giải được, nhưng vết nứt do tổn thương rất khó xóa bỏ hoàn toàn. Vì vậy, cả hai đều cần cố gắng để không lặp lại sai lầm trong tương lai. Trong công việc, cuối năm khiến bạn phải chịu khá nhiều áp lực, lại thêm đồng nghiệp xấu quấy rối khiến bạn khó có thể yên tâm làm việc.

Tài chính không có nhiều điểm sáng, đây không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành các khoản đầu tư chớp nhoáng. Cung hoàng đạo này nên quan sát tỉ mỉ, kỹ càng trước mọi thông tin để tránh tổn thất.

Nhân Mã

Tâm trạng của Nhân Mã có vẻ khá rối ren trong ngày tháng cuối năm âm lịch, và điều đó khiến bạn khó tập trung để làm những việc mình muốn. Nếu không sớm kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh kế hoạch, con đường tiếp theo của bạn sẽ trở nên càng khó khăn hơn. 

12 cung hoang dao 2

Với các cặp đôi, mọi chuyện cũng không yên ổn bởi giữa bạn và một nửa thường xuyên xảy ra tranh chấp. Những cuộc cãi vã đang đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Trong công việc, Nhân Mã dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng. Đừng hành động hoặc nói năng sơ suất, khiến kẻ tiểu nhân bắt thóp, buông lời thị phi nhé.

Tài chính trong tháng cũng sụt giảm do bạn tốn không ít cho các hoạt động mua sắm, gặp gỡ mở rộng mối quan hệ. Cũng vì tài vận không tốt nên bạn đừng vội đầu tư vào các hạng mục mới.

Thiên Bình

Thiên Bình cần giữ bình tĩnh trong thời điểm cuối năm này, bởi chỉ khi bình tĩnh, bạn mới thấy nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân khá ảm đạm, bản thân bạn cũng không mấy mặn mà nên càng khó tìm được một nửa phù hợp.

12 cung hoang dao 3

Tình cảm lứa đôi cũng có phần rối ren. Bạn không xác định được bản thân muốn gì, không biết nên tiếp tục hay từ bỏ. Đôi khi bạn rất mong chờ từ sự thay đổi của nửa kia nhưng cuối cùng nhận lại chỉ toàn thất vọng. Với người đã đi làm, công việc có nhiều áp lực hơn, bạn cần duy trì tinh thần trách nhiệm và tốc độ mới mong hoàn thành được nhiệm vụ.

Thu nhập trong tháng này của bạn đến chủ yếu từ công việc chính, không có mấy nguồn thu bên ngoài. Lời khuyên cho bạn là đừng vì tham cái lợi trước mắt mà chuốc lấy hậu quả nặng nề, thời gian này bạn chỉ nên cố gắng làm tốt công việc chính của mình là được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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