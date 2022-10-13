3 con giáp rũ sạch vận đen, tài lộc sáng chói, may mắn hết phần thiên hạ, cuộc đời bước sang chương mới.

Tuổi Thân Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Họ có kế hoạch cụ thể cho đời mình, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn, phú quý phát tài. Vào thứ Sáu ngày 14/10, con giáp tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Thân, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường hoạn lộ cũng khởi sắc hơn. Tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành công, được "hưởng" quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết. Bản mệnh sẽ gặp vận may về tiền bạc. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu nhập mới. Nó có thể là tiền thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái. Mặc dù sẽ hơi vất vả một chút nhưng bù lại tuổi Thân sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở, chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sách tử vi con giáp có nói, thứ Sáu ngày 14/10 là ngày mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Sửu. Tự cao, ham chơi và bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc con giáp bản lĩnh này sẽ gặt hái được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thời điểm này, con giáp tuổi Sửu có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Người tuổi Sửu có vận trình ổn định, tài chính trên đà thăng tiến. Đặc biệt, con giáp này càng đi xa càng gặt hái nhiều tài lộc. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang tuổi Sửu- Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Công việc cũng như tài lộc của tuổi Hợi trong thứ Sáu ngày 14/10 đều ở mức tốt. Vận may đến cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp tuổi Hợi có thêm thu nhập, cuộc sống ngày một sung túc. Thời gian này, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tài lộc và may mắn hơn. Con giáp tuổi Hợi được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Tuổi Hợi sẽ nhận được những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Hợi nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn. Con giáp này càng may mắn ngút trời. Chẳng những tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc Hợi còn thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch xa vui vẻ cùng gia đình. Vận trình của người tuổi Hợi làm kinh tế tiếp tục tiến triển. Bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội phát tài, lợi nhuận trong việc làm ăn ngày một gia tăng. Đây chính là giai đoạn mà tuổi Hợi không cần phải lo về chuyện túng thiếu. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Hợi nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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