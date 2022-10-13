TOP 3 con giáp 'trúng số độc đắc' liên tiếp 2 lần vào thứ Sáu ngày 14/10/2022, Thần Phật xuất hiện xua tan vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp sang trang, một bước lên đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 16:28

3 con giáp rũ sạch vận đen, tài lộc sáng chói, may mắn hết phần thiên hạ, cuộc đời bước sang chương mới.

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Họ có kế hoạch cụ thể cho đời mình, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn, phú quý phát tài.

Vào thứ Sáu ngày 14/10, con giáp tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Thân, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường hoạn lộ cũng khởi sắc hơn. Tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành công, được "hưởng" quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết. Bản mệnh sẽ gặp vận may về tiền bạc. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu nhập mới. Nó có thể là tiền thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái. Mặc dù sẽ hơi vất vả một chút nhưng bù lại tuổi Thân sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

TOP 3 con giáp 'trúng số độc đắc' liên tiếp 2 lần vào thứ Sáu ngày 14/10/2022, Thần Phật xuất hiện xua tan vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp sang trang, một bước lên đỉnh giàu sang - Ảnh 1
Nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở, chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp có nói, thứ Sáu ngày 14/10 là ngày mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Sửu. Tự cao, ham chơi và bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc con giáp bản lĩnh này sẽ gặt hái được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thời điểm này, con giáp tuổi Sửu có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.

Người tuổi Sửu có vận trình ổn định, tài chính trên đà thăng tiến. Đặc biệt, con giáp này càng đi xa càng gặt hái nhiều tài lộc. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này.

TOP 3 con giáp 'trúng số độc đắc' liên tiếp 2 lần vào thứ Sáu ngày 14/10/2022, Thần Phật xuất hiện xua tan vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp sang trang, một bước lên đỉnh giàu sang - Ảnh 2
 Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang tuổi Sửu- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc cũng như tài lộc của tuổi Hợi trong thứ Sáu ngày 14/10 đều ở mức tốt. Vận may đến cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp tuổi Hợi có thêm thu nhập, cuộc sống ngày một sung túc. Thời gian này, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tài lộc và may mắn hơn.

Con giáp tuổi Hợi được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Tuổi Hợi sẽ nhận được những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Hợi nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn.

Con giáp này càng may mắn ngút trời. Chẳng những tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc Hợi còn thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch xa vui vẻ cùng gia đình. Vận trình của người tuổi Hợi làm kinh tế tiếp tục tiến triển. Bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội phát tài, lợi nhuận trong việc làm ăn ngày một gia tăng. Đây chính là giai đoạn mà tuổi Hợi không cần phải lo về chuyện túng thiếu. 

TOP 3 con giáp 'trúng số độc đắc' liên tiếp 2 lần vào thứ Sáu ngày 14/10/2022, Thần Phật xuất hiện xua tan vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp sang trang, một bước lên đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Hợi nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ sáu tử vi ngày 14/10 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 9 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 9 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 9 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người