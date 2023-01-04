Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 4/1/2023: Sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường'

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 05:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' sau ngày 4/1/2023.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối dễ dàng sau ngày 4/1. Tính chất công việc hiện tại không có gì phức tạp nên không thể làm khó được người tuổi này. Con giáp này còn dễ dàng kiếm tiền từ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình nhờ gặp được Quý Nhân phù trợ. Từ đó, bạn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Về phương diện tình cảm của con giáp may mắn trong ngày này, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong ngày. Ngũ hành Thổ được Hỏa dưỡng nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho bản mệnh.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 4/1/2023: Sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối dễ dàng sau ngày 4/1 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình sau ngày hôm nay. Con giáp này cống hiến hết sức mình cho công việc, mở ra những cơ hội tốt tới đến không ngờ, đây quả là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Con đường tiến thân không còn xa xôi nữa.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Cuộc sống chồng vợ luôn giữ được sự hài hòa, ấm êm khi cả hai nỗ lực vun vén tình cảm cùng nhau. Với người độc thân, bạn hãy nhân cơ hội để đi tìm mảnh ghép còn thiếu cho cuộc đời mình. 

Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 4/1/2023: Sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' - Ảnh 2
Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển tương đối thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Bạn chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên hài lòng và tin tưởng. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này cải thiện chuyện tình cảm đôi lứa, nhất là những ai đang hiểu nhầm sẽ có cơ hội giải thích, hóa giải căng thẳng. Với những ai mới quên có nhiều hy vọng mới cho chuyện tình yêu đang nảy nở.

Top 3 con giáp trúng số độc đắc 200 tỷ sau ngày 4/1/2023: Sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển tương đối thuận lợi và suôn sẻ không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, 3 tuổi trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Qua đêm nay, Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, 3 tuổi trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến, giàu có bất thình lình, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền qua đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 45 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia