Những người tuổi Tỵ đa phần đều có trí tuệ tốt, đặc biệt họ che giấu rất khôn khéo,Người như tuổi Tỵ gây ấn tượng gặp gỡ ban đầu là một người lạnh nhạt hờ hững. Bởi họ cho rằng, với những người thân thiết thì không sao , nhưng với những kẻ không thiện chí thì sẽ lấy đó làm phương tiện công kích, ám hại bạn. Tuổi Tỵ thường cho phéo bản thân thời gian suy xét cẩn thận những người mà mình đang tiếp xúc, phải làm sao cho tốt nhất mới tiếp cận đối phương.

Người tuổi Dần vốn rất mưu mô, đây là điều mà ai cũng không thể phủ nhận, nhưng chính bản thân con giáp này lại không chịu công nhận điều này.

Họ thường dùng đầu óc thông minh và nhạy bén của mình để nghĩ ra những cách khôn khéo kiếm lợi cho bản thân trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, hoặc là để xây dựng những mối quan hệ có ích trong tương lai.

Khi làm bất cứ việc gì hay khi kết giao với bất cứ người nào, họ cũng phân tích rất rõ ràng hai mặt lợi và hại, nếu họ thấy mình được hưởng nhiều lợi lộc thì mới bắt tay vào làm.

Tất nhiên, sự thật chứng minh sự lựa chọn của con giáp này là hoàn toàn chính xác. Nhờ vào sự khéo léo có phần mưu mô, tính toán, họ sẽ đạt được nhiều thành tích khiến mọi người ngưỡng mộ.mà

Tuổi Hợi

Không giống với những cô gái tuổi Hợi hay làm bộ nũng nịu người yêu, trong bí ẩn 12 cung hoàng đạo thì những người con gái tuổi Hợi lại lấy được lòng những người xung quanh vì tính cách hào phóng, bộc trực của họ. Họ luôn cho rằng nên giữ mối quan hệ bạn bè với tất cả mọi người nên cho dù đó là ai thì những người tuổi Hợi vẫn tỏ thái độ vô cùng thân thiện.

Họ ít khi để người khác thấy bộ mặt giận dữ hay bực tức điều gì. Bởi vì họ hiểu được tầm quan trọng của những mối quan hệ trong cuộc sống và rằng nhẫn nhịn được một chút sẽ cho họ rất nhiều thứ.

Với những suy nghĩ như vậy, những người tuổi Hợi xứng đáng với cách nói "vờ làm heo để ăn thịt hổ". Tất cả mọi người đều nhầm tưởng rằng họ rất hiền lành, dễ thương mà không biết rằng mọi thứ đã làm trong toan tính của họ để đạt được những thứ họ muốn.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).