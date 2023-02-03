TOP 3 con giáp Thần Tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền đúng 17h chiều thứ Sáu ngày 3/2/2023: Rũ bỏ hết xui xẻo, dọn đường đón tiền tài danh vọng, lộc lá đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 10:23

3 con giáp tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu nhặt tài lộc, vận may sáng chói, trúng vé số dễ như chơi.

 

Tuổi Mùi

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Mùi như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Con giáp này cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Trong khoảng thời gian này,  do có cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp của con giáp này đi lên như diều gặp gió. Người tuổi Mùi liên tiếp gặp may trong công việc nên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sự nghiệp thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào và không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Mùi chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Mùi đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Chưa kể, bạn còn dư dả một khoản tiền trong tương lai để sắm xe, mua nhà chăm lo cuộc sống.

TOP 3 con giáp Thần Tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền đúng 17h chiều thứ Sáu ngày 3/2/2023: Rũ bỏ hết xui xẻo, dọn đường đón tiền tài danh vọng, lộc lá đến tới tấp - Ảnh 1
Sự nghiệp thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào và không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp tử tế, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế. Nhờ ở hiền gặp lành nên Tý được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Theo tử vi, thời gian này, vận trình của tuổi Mão bắt đầu trên đà tăng tiến vượt bậc, có được nhiều phúc khí hơn hẳn những con giáp khác.

Do có cát tinh “Hóa Cái” nhập mệnh nên con giáp này sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối tạo. Vận may luôn kề cận ở bên nên sự nghiệp của bản mệnh cũng nhờ thế mà càng ngày càng khởi sắc, thăng tiến không ngừng, kiếm tiền cũng trong tốc độ cực nhanh, hiếm ai theo kịp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mão sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

TOP 3 con giáp Thần Tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền đúng 17h chiều thứ Sáu ngày 3/2/2023: Rũ bỏ hết xui xẻo, dọn đường đón tiền tài danh vọng, lộc lá đến tới tấp - Ảnh 2
Con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường rất nhanh nhẹn, luôn cố gắng phát triển và quyết tâm cao. Càng khó khăn, gian nan, họ càng vươn lên mạnh mẽ khiến ai cũng nể phục tài năng của mình. Đây là thời điểm đại cát đại lợi với người tuổi Thìn vì tài phúc song hành, vận may tới tấp nập. 

Tử vi cho biết, con giáp này sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận từ việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài, đồng thời cũng có may mắn trúng xổ số. Bên cạnh đó, do vận thế hanh thông nên công việc của người tuổi Thìn cũng “bách phát bách trúng”, làm việc gì cũng thành công và có được nguồn thu nhập ổn định, dồi dào.

Vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đây là thời điểm phát tài phát lộc của tuổi Thìn. Con giáp này hãy cố gắng để phát huy toàn lực, đừng để cơ hội tiền bạc bay mất qua tay. 

TOP 3 con giáp Thần Tài chiếu rọi, hoan hỉ 'ngã' vào núi tiền đúng 17h chiều thứ Sáu ngày 3/2/2023: Rũ bỏ hết xui xẻo, dọn đường đón tiền tài danh vọng, lộc lá đến tới tấp - Ảnh 3
Vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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