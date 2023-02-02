Top 3 con giáp 'số hưởng' trong 7 ngày tới: Hút cạn tài lộc, sắm vàng, sắm bạc chật nhà, hào quang chiếu rọi, gia đình được thơm lây

Tâm linh - Tử vi 02/02/2023 09:59

Trong 7 ngày tới, có rất nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện, 3 con giáp này hãy nhanh chóng nắm bắt để đổi đời nhé!

Tuổi Sửu

Nhìn chung, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng trong khoảng thời gian 7 ngày tới. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước.

Tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Sửu có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Top 3 con giáp 'số hưởng' trong 7 ngày tới: Hút cạn tài lộc, sắm vàng, sắm bạc chật nhà, hào quang chiếu rọi, gia đình được thơm lây - Ảnh 1
 Con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng trong khoảng thời gian 7 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hồn nhiên, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, tuổi Hợi là những người có phúc khí rất lớn, thường hay có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành vào những thời điểm then chốt. Theo các chuyên gia phong thủy, 7 ngày tới, những người tuổi Hợi, nên tránh đưa ra các thay đổi đột ngột trong chuyện công việc, cũng như đầu tư rủi ro. Thay vào đó, họ nên kiên trì tiếp tục những việc đang làm thì sẽ có kết quả tốt hơn.

Tử vi học có nói 7 ngày tới là thời điểm họ dễ gặp may mắn, đây sẽ là giai đoạn cao trào rực rỡ nhất, khi họ có cơ hội thêm số cho tài khoản, có nợ nần gì thì cũng trả được hết, thậm chí giàu có sung túc, hoặc chí ít cũng có cuộc sống dư dả không cần lo gánh nặng tài chính.

Top 3 con giáp 'số hưởng' trong 7 ngày tới: Hút cạn tài lộc, sắm vàng, sắm bạc chật nhà, hào quang chiếu rọi, gia đình được thơm lây - Ảnh 2
Tử vi học có nói 7 ngày tới là thời điểm Hợi dễ gặp may mắn, đây sẽ là giai đoạn cao trào rực rỡ nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế, sống chân thành không ganh đua nên được nhiều người yêu quý. Dù không quá tham vọng nhưng Mão làm gì cũng cực kì thuận lợi. 

 

Tử vi học chỉ rõ, trong 7 ngày tới Mão sẽ được thần tài chiếu cố, rót lộc vào nhà. Cụ thể, thời gian này Mão sẽ cầu gì được nấy, tiền ập xuống đầu. Sự nghiệp thăng hoa, công thành danh toại, sung sướng hết phần thiên hạ chính là phúc phần mà Mão xứng đáng nhận được.

Top 3 con giáp 'số hưởng' trong 7 ngày tới: Hút cạn tài lộc, sắm vàng, sắm bạc chật nhà, hào quang chiếu rọi, gia đình được thơm lây - Ảnh 3
Tử vi học chỉ rõ, trong 7 ngày tới Mão sẽ được thần tài chiếu cố, rót lộc vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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