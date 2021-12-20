Top 3 con giáp giàu có đứng đầu bảng trong 15 ngày tới, vượng vận vượng tài, tin vui tới tấp

Vượng vận vượng tài là từ khóa miêu tả vô cùng chính xác những gì mà con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận trong 15 ngày tới. Họ rất vượng vận quí nhân nên sẽ luôn được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Khả năng được thăng chức, tăng lương với họ dễ như trở bàn tay. Thậm chí, những người tuổi Mùi đang bắt đầu khởi nghiệp sẽ liên tục nhận được nhiều khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” giúp hầu bao rủng rỉnh, thu nhập tăng lên “chóng mặt”.

Tử vi dự đoán, họ sẽ nhanh chóng tiếp quản những hợp đồng béo bở hoặc các dự án trong điểm từ cấp trên. Được lãnh đạo trọng dụng, cộng sự phối hợp ăn ý nên người tuổi Mùi sẽ dễ dàng triển khai và đón nhận những nhiệm vụ quan trọng và nắm bắt các thời cơ tài chính hiếm có.

Tuổi Thân

Tử vi 15 ngày tới dự đoán, con giáp tuổi Thân chính là người đứng thứ hai trong danh sách những con giáp cực phú. Họ đi lên hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn, mọi chuyện hanh thông. Biểu hiện xuất sắc ở chỗ làm giúp cho họ lấy được một lá phiếu tín nhiệm của lãnh đạo và tăng thêm khả năng được tiếp nhận những chức vụ hấp dẫn với lương bổng tăng lên gấp vài lần.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân làm ăn kinh doanh buôn bán tự do sẽ có thời gian đầy hứa hẹn, khởi sắc. Tiền tài vừa tầm nhưng tiền vốn được quay vòng nhanh, không hề bị nợ nần, đóng vốn giúp cho họ cười “không khép được miệng” và luôn có cái nhìn khả quan cho tương lai. Nên chịu khó tiếp thu ý kiến đóng góp của tiền bối, người đi trước, tích cực mở rộng mạng lưới kinh doanh hoặc mặt hàng sản phẩm sẽ là tôn chỉ giúp họ gặt hái thêm nhiều thành công nữa.

Vượng vận quí nhân đồng thời lại có năng lực hơn người, điểm rơi phong độ phù hợp nên họ làm đâu thắng đó, làm gì được nấy. Thái độ làm việc tích cực nên dù phải đón nhận nhiều thử thách hóc búa liên tục, họ cũng không bao giờ lùi bước.

Tuổi Mão

May mắn của người tuổi Mão, theo tử vi 15 ngày tới, đó chính là cấp trên luôn đồng hành với họ trong từng khoảnh khắc. Dù có phạm phải một vài lỗi lầm nho nhỏ, họ luôn được chiếu cố và tạo điều kiện thăng chức, tăng lương. Chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước, họ sẽ không ngừng gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, đừng ngần ngại mà không đưa ra những ý kiến sáng tạo trong các buổi họp, cố gắng kết nối các mối quan hệ cá nhân hữu ích, bạn sẽ mong chóng trở thành điểm nhấn của mọi hạng mục tại chỗ làm.

Các đối tác làm ăn tại thời điểm này cũng hợp tác vô cùng thiện chí với người tuổi Mão giúp tử vi trong thời gian này đầy bất ngờ và vui mừng. Theo dự đoán của vận số 12 con giáp, Mão sẽ có thời điểm “ôm cây đợi thỏ”, hưởng quả ngọt tốt lành.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm