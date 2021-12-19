Tuần mới (20 -26/12): 3 con giáp hốt lộc Trời, sự nghiệp 'cất cánh', tiền tài vô số, làm gì cũng phất

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 11:41

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuần mới này sẽ là thời điểm may mắn nhất của cả 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Tuất

Trong tuần mới này, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Có thể nói, thời gian này sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với tuổi Tuất.

Tuần mới (20 -26/12): 3 con giáp hốt lộc Trời, sự nghiệp 'cất cánh', tiền tài vô số, làm gì cũng phất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tới cuối tuần thì tài lộc cực vượng, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thu được tiền về tay. Nghề tay trái cũng sẽ giúp cho tuổi Tuất tăng thêm số tiền mình nhận được, chỉ cần chăm chỉ thì Thần Tài chẳng bỏ qua đâu.

Tuổi Mão

Bước sang tuần mới này, cuộc sống tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù thời gian trước tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều trắc trở, đặc biệt là con đường tài vận có nhiều gian nan, nhưng từ giờ trở đi thì mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Thời gian này tuổi Mão sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Mão còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022.

Tuần mới (20 -26/12): 3 con giáp hốt lộc Trời, sự nghiệp 'cất cánh', tiền tài vô số, làm gì cũng phất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ hiền lành, siêng năng, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ tuy không có xuất thân giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự phú quý cho riêng mình.

Tử vi tuần mới cho biết, tài vận của Tỵ vô cùng hanh thông, làm bán thời gian được tăng lương liên tục, làm kinh doanh có quý nhân phù trợ. Tỵ sẽ dễ dàng theo đuổi sự giàu có hơn những người khác. Người cầm tinh con Rắn được ngôi sao may mắn chiếu xạ, người độc thân dự tính sẽ tìm được đối tượng ưng ý, sẽ kết hôn sinh con, hạnh phúc lứa đôi.

Tuần mới (20 -26/12): 3 con giáp hốt lộc Trời, sự nghiệp 'cất cánh', tiền tài vô số, làm gì cũng phất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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