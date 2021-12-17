Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp được thần tài đại giá quang lâm, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 17:12

3 con giáp này sẽ vô cùng "vượng" trong đường công danh, tài lộc, tiền bạc sau rằm tháng 11 này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Họ sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền. Thời trẻ, tuổi Dần sẽ "đâm đầu" vào kiếm tiền cộng thêm bên cạnh có quý nhân phù trợ về sau đặc biệt là sau tuổi 35-40 họ sẽ phất lên như diều gặp gió, gia đạo hưng thịnh.

Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp được thần tài đại giá quang lâm, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán khi bước qua rằm tháng 11 này, tuổi Dần với bản lĩnh và đầu óc thông minh, quyết đoán của mình sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Đặc biệt ai làm ăn buôn bán sẽ đều thuận lợi, làm gì trúng nấy thậm chí là trúng lớn. Nếu ai có dự định làm gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay sau rằm nhé bởi vận trình tuổi Dần đang vô cùng thuận lợi và kết quả sẽ rất viên mãn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu năm nay, đặc biệt là nữ mệnh có sao tốt soi chiếu, quý nhân phù trợ nên chẳng phải lo. Tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ "cần cù bù thông minh". Họ luôn tự thân vận động lại có đầu óc tính toán, biết cách vun vén cuộc sống dù là lúc khó khăn nhất.

Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp được thần tài đại giá quang lâm, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau rằm tháng 11, tuổi Sửu hãy phát huy tinh thần "cần cù bù thông minh" của mình nhé. Bởi nhờ sự chăm chỉ, siêng năng cũng như tính tình thiện lương hiền hòa rất được lòng các quan bề trên nên mọi việc sau rằm đối với tuổi Sửu sẽ "trăm bề thuận lợi". Chỉ cần chăm chỉ tuổi Sửu sẽ không bao giờ sợ nghèo sợ thiếu mà thậm chí còn trở thành đại gia.

Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và rất biết tận dụng cơ hội để tiến thân. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Tuất vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm con giáp giàu có hơn người.

Sau rằm tháng Giêng, 3 con giáp được thần tài đại giá quang lâm, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua rằm tháng 11 này, người tuổi Tuất cực kỳ may mắn, bởi tuổi Tuất đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng mọi thử thách trong cuộc sống. Cuộc sống của tuổi Tuất có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Dù tự kinh doanh hay làm công ăn lương, người tuổi Tuất cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục.

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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