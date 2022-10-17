TOP 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa phát lộc trong tuần từ ngày 17/10 - 23/10/2022, may mắn tột đỉnh, tiền bạc cứ thế đổ về két

Vận trình của người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ bản mệnh có nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Tử vi cho thấy, người tuổi Mão làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, nhất là về tài lộc. Được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Mão rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Người tuổi Mão thẳng thắng, khẳng khái, có chí tiến thủ cao, luôn muốn là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực mà mình tham gia. Từ 17/10 - 23/10, vận thế của con giáp này vô cùng khởi sắc. Khi Thần Tài gõ cửa, tài vận hanh thông, các cơ hội phát tài, cầu tài liên tiếp rơi vào tay người tuổi Mão. Lúc này, tiền bạc không còn là vấn đề đau đầu nữa bởi túi tiền luôn rủng rỉnh, dồi dào.

Người tuổi Dần phản ứng nhanh nhẹn, yêu thích sự tự do, rất nhạy bén trong việc nắm lấy các cơ hội kiếm tiền. Thời gian từ 17/10 - 23/10, cơ hội với thách thức liên tiếp xuất hiện, người tuổi Dần nếu kiên định, nhẫn nại có thể biến nguy thành cơ và thu về không ít kết quả tốt đẹp về công việc và tiền bạc, có thể một bước lên trời, giàu có khó ai bì kịp.

Cát tinh phúc lộc, lộc huân xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Người tuổi Dần được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp. Được sự nâng đỡ của Thần Tài nên tài lộc đến với người tuổi Dần không ngừng, chuyện vui liên tiếp xảy ra. Không chỉ vậy, vận may của người tuổi Dần ngày một tăng, tâm trạng và cơ thể cũng được cải thiện.

Đây là lúc mà tuổi Dần làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Người tuổi Dần được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Hợi lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Tử vi cho thấy từ 17/10 - 23/10, người tuổi Hợi đón nhiều điềm lành, dễ gặt hái được các mục tiêu đã đặt ra. Họ có ý chí kiên định, chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ cũng sống rất tình cảm. Dù ở trong hoàn cảnh nào người tuổi Hợi cũng có thể hiểu đúng về bản thân để phát hiện ra những khuyết điểm cần hoàn thiện.

Đây là lúc mà tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Đây là lúc mà tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.