Top 3 con giáp được Thần Tài báo tin mừng 2 ngày tới (3/9 - 4/9), sự nghiệp vẻ vang, lương bổng tăng cao, tiền thưởng “nóng” bỏng tay, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 12:48

3 con giáp này trong 2 ngày tiếp theo sẽ được hái trái ngọt, tài lộc thăng hoa, giàu có là điều trong tầm tay.

Tuổi Dậu

2 ngày tiếp theo sẽ vô cùng thuận lợi với người tuổi Dậu, so với thời gian trước đó. Sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt, được quý nhân nâng đỗ, từ đây mà có cơ hội thể hiện bản thân, càng được cấp trên trọng dụng.

Tài lộc ổn định, nhiều điều bất ngờ vào 2 ngày 3/9 và 4/9. Người tuổi Dậu nên sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui tiền bạc. Thu nhập chính và phụ đều tăng đáng kể, chi tiêu từ giờ không còn lo lắng gì nữa. Dù vậy, cũng đừng tiêu xài mua sắm quá sức, dễ gây hao tài, bản thân khó lòng quản lý được hết chi tiêu.

Sức khỏe của con giáp này cũng rất tốt. Dù vậy, nên cẩn thận trong ăn uống. Chỉ nên chọn lọc thức ăn tốt cho cơ thể.

Top 3 con giáp được Thần Tài báo tin mừng 2 ngày tới (3/9 - 4/9), sự nghiệp vẻ vang, lương bổng tăng cao, tiền thưởng “nóng” bỏng tay, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tài lộc ổn định, nhiều điều bất ngờ với Dậu vào 2 ngày 3/9 và 4/9. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Hợi cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

2 ngày tiếp theo, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ vào lúc này dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn. Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Hợi cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

Top 3 con giáp được Thần Tài báo tin mừng 2 ngày tới (3/9 - 4/9), sự nghiệp vẻ vang, lương bổng tăng cao, tiền thưởng “nóng” bỏng tay, giàu sang phú quý - Ảnh 2
2 ngày tiếp theo, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, thời gian trước có nhiều thách thức với những người tuổi Ngọ. Họ vốn là người thông minh nhanh nhẹn, thích sự tự do, sáng tạo và đa tài song không phải lúc nào những chú Ngựa cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Đôi khi vì mất tập trung và thiếu kiểm soát cảm xúc mà họ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Khó làm được việc lớn song điều đó không khiến người tuổi Ngọ nản lòng. Sự nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi, bước sang 2 ngày tới, vận may của những chú Ngựa sẽ tăng vọt. 

Chỉ cần con giáp này không bỏ cuộc và kiên định với con đường của mình, mọi mục tiêu đều sẽ đạt được, công việc lẫn tiền bạc hanh thông, cuộc sống giàu sang là điều không có gì bất ngờ.

Top 3 con giáp được Thần Tài báo tin mừng 2 ngày tới (3/9 - 4/9), sự nghiệp vẻ vang, lương bổng tăng cao, tiền thưởng “nóng” bỏng tay, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Bước sang 2 ngày tới, vận may của những chú Ngựa sẽ tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi 2 ngày tiếp theo tử vi cuối tuần con giáp may mắn cuối tuần tử vi thứ bảy tử vi chủ nhật tử vi ngày 3/9/2022 tử vi ngày 4/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà