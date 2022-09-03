Top 3 con giáp 'đỏ' nhất tuần mới (từ 05-11/9/2022): Sự nghiệp tươi sáng, tài vận thăng hoa, sự nghiệp sẽ phất lên, tiền đầy túi, cuộc sống sung túc không ngờ

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều như ý trong cuộc sống, các phương diện đều có chuyển biến tích cực.

Cuối tuần Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Tuần mới (từ 05-11/9/2022) có cát tinh Thực Thần xuất hiện nên những ai làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bạn ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá.

Những người đang làm ăn xa thì được quý nhân nâng đỡ, lại thêm bản tính chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc.

Mặt tình cảm cũng là điểm sáng trong tuần. Tuổi Tý xởi lởi, vui tính, dễ làm quen nên đi ra ngoài hay được người khác quý. Nếu còn độc thân, bạn có thể kiếm được đối tượng tâm đầu ý hợp, còn nếu đã lập gia đình, con cái có thành tựu tốt sẽ khiến bạn vô cùng vui mừng.

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều như ý trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cát tinh mang tới cho người tuổi Sửu nhiều tin vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có một tuần khá an nhàn mà tiền vẫn đổ ầm ầm vào trong túi. Bản mệnh đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất công quảng cáo mà khách khứa vẫn đổ về tấp nập.

Tuy nhiên, khi cầm tiền trong tay, bạn nên nghĩ đến việc bảo quản cẩn thận kẻo kẻ xấu trông thấy sẽ nổi lòng tham. Tốt nhất, hãy tìm cách đầu tư thông minh để tiền có thể tiếp tục đẻ ra tiền.

Đường tình cảm thuận lợi, đặc biệt là các mối quan hệ xã giao. Nhiều gia đình sẽ đón người thân từ nước ngoài, từ thành phố khác trở về hoặc đến chơi.

Một vài mâu thuẫn có thể xảy ra giữa hai vợ chồng, song bản mệnh không cần phải phiền lòng, vì đó là gia vị cuộc sống, sau mỗi lần như vậy, đôi bên lại thêm hiểu về nhau.

Tuổi Hợi

Là con giáp phát tài tuần này, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều.

Đầu tuần đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Đến cuối tuần, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó.

Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài.

Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.