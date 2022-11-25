Top 3 con giáp dễ bị ảo tưởng về vị trí của bản thân, luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 11:30

Những người này ưa thích cuộc sống tự do tự tại, ngược lại không thích bản thân bị ràng buộc trong bất kì mối quan hệ hay khuôn mẫu, nề nếp nào.

Tuổi Dần

 

Tính cách của người tuổi Dần rất giống với người tuổi Thìn, người tuổi Dần hi vọng bản thân có thể trở thành một nhà lãnh đạo khi sống trong môi trường tập thể. Những người cầm tinh con Hổ muốn mình có thể ảnh hưởng đến người khác vì vậy mà ngữ khí của họ khi nói chuyện với bạn bè rất lớn, có nhiều lúc họ nói như đang ra lệnh vậy. Đây là một tật xấu mà người Tuổi Dần cần sửa đổi để có thể chung sống hòa bình với người khác.

 

Bản chất của tuổi Dần là luôn mong muốn tiếng nói của bản thân có trọng lượng, chi phối đến tất cả những người xung quanh, nên ngay từ trong suy nghĩ thì người tuổi Dần cũng đã có tư tưởng bản thân không giống với người khác. Nghĩa là bản thân là “ngôi sao”, là trung tâm, còn những người còn lại chỉ là vệ tinh xung quanh, góp phần làm cho những người này thêm nổi bật hơn. 

 

Tuổi Thìn

Phần lớn những người cầm tinh con Rồng đều rất thông minh, bản lĩnh và cá tính, không thua kém bất cứ ai, họ cũng mang trong mình một cái tôi không thể xem thường. Phàm là những việc không thích làm, những người này sẽ không bao giờ hạ mình để bị người khác sai khiến hay “dắt mũi”. Mọi lời bàn tán, đánh giá của những kẻ xung quanh đều chẳng thành vấn đề gì trước một tâm chí sắt thép như thế này.

 

Top 3 con giáp dễ bị ảo tưởng về vị trí của bản thân, luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ - Ảnh 1
Luôn coi mình thuộc dòng dõi cao quý, người tuổi Thìn lúc nào cũng cho bản thân là độc nhất vô nhị trên cõi đời này.

Đối với con giáp này, việc yêu bản thân là điều tất nhiên, không có gì phải bàn cãi. 

Tuy nhiên, đôi khi vì quá tự tin và kiêu ngạo nên hành động coi bản thân là nhất quả đất đó của người tuổi Thìn nhận không ít “gạch đá” từ mọi người xung quanh.

 

Tuổi Tỵ

 

Người tuổi Tỵ bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác rằng họ là người rất thần bí. Người tuổi Tỵ rất biết cách lợi dụng người khác, chỉ cần có thể đạt được mục đích họ sẵn sàng hi sinh bạn bè của mình. Hơn nữa người tuổi Tỵ rất thích cảm giác người khác bị so sánh với họ. Một con người không từ thủ đoạn như vậy chắc chắc là người coi bản thân là trung tâm, điều khiến họ chú ý đến chỉ là cảm xúc của bản thân mà thôi.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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