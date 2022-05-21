Top 3 con giáp có EQ cao, đi đến đâu cũng "tứ hải giai huynh đệ", đường đời nhờ vậy mà bằng phẳng hơn

Tâm linh - Tử vi 21/05/2022 09:02

Những người thuộc 3 con giáp dưới đây được đánh giá cao về chỉ số cảm xúc, họ dễ kết giao bạn bè, được yêu mến mọi lúc mọi nơi.

Tuổi Dậu

Không chỉ có IQ cao, mà EQ của người tuổi Dậu cũng rất đáng nể. Họ biết cách sống và ứng xử hợp lý với mọi tình huống trong cuộc sống. Mặc dù có đôi khi hơi nóng nảy, mất kiểm soát, thế nhưng người thuộc con giáp này sẽ rất nhanh chóng lấy lại lý trí để điều tiết mọi chuyện.

Đây cũng được xem là một trong những con giáp sống rất nghĩa khí, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Sống vừa có tình lại vừa có nghĩa như vậy, nên chẳng có gì khó hiểu khi tuổi Dậu lại rất được yêu quý. Cuộc sống của họ luôn có những mối quan hệ tốt đẹp, bên cạnh đó sự nghiệp cũng ngày càng thăng hoa rực rỡ.

Top 3 con giáp có EQ cao, đi đến đâu cũng 'tứ hải giai huynh đệ', đường đời nhờ vậy mà bằng phẳng hơn - Ảnh 1
Cuộc sống của họ luôn có những mối quan hệ tốt đẹp, bên cạnh đó sự nghiệp cũng ngày càng thăng hoa rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Bề ngoài, người tuổi Hợi trông có vẻ chậm chạp, kém linh hoạt hơn hẳn những người khác, tuy nhiên sự thật không phải là vậy. Thực ra, người tuổi Hợi không vội hành động là bởi họ muốn dành nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Họ dùng cái đầu lạnh để đánh giá, phân tích mọi việc. Người tuổi Hợi cũng sống rất hòa đồng làm cho mọi người có cảm giác đáng tin cậy.

Chính do vậy, nên xung quanh người tuổi Hợi có rất nhiều bạn tốt, khi cần thì họ luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Có cả sự thông minh lẫn khôn khéo, lại gặp được quý nhân giúp đỡ nên đường sự nghiệp của người tuổi Hợi rất tốt đẹp. Trong năm 2020 này dễ phát tài phát lộc, đường tình duyên cũng cực kỳ rộng mở.

Tuổi Thân

Nói về sự thông minh lanh lợi và ứng xử khôn khéo thì hiếm có con giáp nào qua được tuổi Thân. Khiếu hài hước, lại giỏi ăn nói giúp người tuổi Thân trở nên đáng tin cậy với mọi người xung quanh. Nói được làm được, sống có trước có sau nên người tuổi Thân luôn giữ được các mối quan hệ tốt đẹp dù xa hay gần.

Hầu như người tuổi Thân nào cũng đều có sự nghiệp rất tốt, điều này có được không chỉ nhờ khả năng của bản thân mà còn nhờ các mối quan hệ xung quanh. Chuyện tình cảm cũng ít trắc trở. Nhìn chung dù là sự nghiệp hay tình duyên thì người tuổi Thân cũng có nhiều thuận lợi hơn những người khác.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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