TOP 3 con giáp có cuộc sống hôn nhân không mấy suôn sẻ, khổ vì chồng con do bản tính NHƯỜNG NHỊN, không SO ĐO

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 14:17

Khi gặp đúng người thì có thể hạnh phúc viên mãn nhưng gặp sai thì lại khiến bản thân sa ngã.

Nữ tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý đa số vô cùng nhân từ, khoan dung độ lượng với chồng con. Khi tranh cãi về chuyện vặt vãnh thì luôn nhường nhịn, không so đo. Tuy vậy, đường hôn nhân lại không được thuận buồm xuôi gió lắm. Đó chính là cái lẽ "muốn cam lai thì phải khổ tận".

Họ thường xuyên đau khổ, mất phương hướng, tổn thương về tâm lý do mâu thuẫn cãi vã khiến chồng có xu hướng ngoại tình, sẵn sàng dứt áo ra đi. Thông thường, phụ nữ tuổi này thường sớm kết thúc cuộc hôn nhân

Nữ tuổi Thìn

Những cô gái thuộc con giáp rồng không đặc biệt cao về trí tuệ cảm xúc, nhất là trong vấn đề tình cảm, họ không biết suy nghĩ theo tư thế khác, và những gì họ nói ra là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là trong hôn nhân, không phải lúc nào họ cũng phân biệt được tầm quan trọng và họ sẽ đấu tranh với chồng khi chuyện gì đó xảy ra. Sau một thời gian dài, chồng họ tự nhiên sẽ cảm thấy đau khổ.

TOP 3 con giáp có cuộc sống hôn nhân không mấy suôn sẻ, khổ vì chồng con do bản tính NHƯỜNG NHỊN, không SO ĐO - Ảnh 1
Thực ra, con giáp nữ rồng không cố ý, mà thường là cái miệng ngu xuẩn khiến hiểu lầm ngày càng lớn.

Một cuộc hôn nhân như vậy quả thực sẽ khiến con giáp rồng nữ đau khổ và trở nên cô đơn.

Nữ tuổi Hợi

Tuy là người hài hòa, trọng tình cảm nhưng bản tính phụ nữ tuổi Hợi thực ra lại rất nhỏ nhen, hay tính toán so đo thiệt hơn. Điều đó phần nào ảnh hưởng không tốt đến hôn nhân của họ. Có thể sự chiếm hữu đó chưa được thể hiện mạnh mẽ khi yêu nhau nhưng một khi đã bước vào cuộc sống vợ chồng, họ lại rất ghen tuông, thậm chí có thể nổi giận khi đối phương chỉ chào xã giao với người khác giới. Chính vì bản tính này đã khiến chồng ngày càng xa cách họ, tình cảm rạn nứt, dẫn đến đổ vỡ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!

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