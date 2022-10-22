Top 3 con giáp có bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp và tiền tài khi bước qua tháng 10 âm, vận đỏ như son, gia đạo được hướng phước lây

Chỉ cần bước qua tháng 10 âm, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, chuyện gì cũng có thể êm xuôi, gặp dữ hóa lành, thăng tiến dễ dàng, người có tài ắt được trọng dụng.
- Đúng ngày 1/10, điểm danh 3 con giáp được trời ban tài lộc, Thần Tài chỉ điểm, nguồi không hưởng lộc, tiền rãi ngập nhà
- 3 con giáp không được trời cho "ngồi mát ăn bát vàng" nhưng vận tài lộc sẽ tỏa sáng vào năm 2023 sau những nỗ lực không ngừng trong năm 2022
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu luôn chơi ổn định, luôn mong đợi những chiến thắng ổn định. Bạn quan tâm đến hiệu quả và kết quả cuối cùng. Tuổi Sửu có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn. Bạn luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không sống trong hiện tại, và bạn sẽ luôn thực hiện kế hoạch có cơ hội thành công cao nhất.
Bước qua tháng 10, ngôi sao tài lộc sẽ phù hộ cho bạn, người tuổi Sửu sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn. Bạn được mong đợi sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Bạn đã chiến đấu và bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn và bạn càng chăm chỉ, bạn sẽ càng giàu có.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm, kiên định với lựa chọn của mình.
Theo Tử vi, đường tài lộc của người tuổi Mão trong tháng 10 âm cực kỳ hanh thông. Con giáp này sẽ có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác. Thời gian này, người tuổi Ngọ được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ đứng đầu là một trong 3 con giáp số đỏ hơn người, tháng 10 âm đổi vận, tháng 11 đại cát, tháng 12 đón tiền về như nước.
Khi tháng 10 âm vừa tới, người tuổi Ngọ lập tức có quý nhân phù trợ, việc làm ăn tiến triển tốt, thu hút tài lộc rủng rình, có thể coi đây là giai đoạn hoàng kim giúp họ bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn. Dù là ở lĩnh vực nào thì người tuổi Ngọ cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của mình bỏ ra.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!