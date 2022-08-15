Top 3 con giáp cầm tiền trĩu tay, gánh vàng còng lưng trong 10 ngày tới (16 - 25/8)

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 20:24

Trong 10 ngày tới đây có 3 con giáp đặc biệt may mắn, họ sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời với tài vận dồi dào, hấp dẫn, mưu cầu chuyện gì cũng thành công, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tỵ

Tử vi 10 ngày sắp tới (16 - 25/8) cho biết Tam Hợp che chở, người tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ là cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Thương Quan chiếu mệnh sẽ không có lợi cho công việc của con giáp này. Có lẽ bạn sẽ muốn tận dụng thời gian trước mắt để nhìn lại hành trình mình đã trải qua, đánh giá lại mục tiêu hiện tại của bản thân sau đó quyết định thứ gì nên buông bỏ và thứ gì nên tiếp tục theo đuổi.

Top 3 con giáp cầm tiền trĩu tay, gánh vàng còng lưng trong 10 ngày tới (16 - 25/8) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

10 ngày tới (16 -25/8) tuổi Ngọ dễ có được những thành tựu về tài chính khi có Chính Tài giúp thu hút tài lộc về mình. Nhiều người kinh doanh online thu về mối lợi lớn, kiếm được những khoản tiền lớn hơn trước đây rất nhiều.

Thổ - Hỏa tương sinh tương trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên vì hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Top 3 con giáp cầm tiền trĩu tay, gánh vàng còng lưng trong 10 ngày tới (16 - 25/8) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đừng bất ngờ khi tử vi 12 con giáp bật mí người cầm tinh con khỉ trong 10 ngày tới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ.

Họ sẽ có được sự phò tá, trợ giúp hết mình của bạn bè, bằng hữu, cộng sự, người thân nên sự nghiệp công thành danh toại, tất cả trải thảm đỏ đi tới thành công và may mắn một cách dễ dàng.

Chưa hết, tử vi 12 con giáp còn vô cùng vui mừng khi thấy, họ sẽ có nhiều nguồn thu nhập hấp dẫn đến từ các công việc tay trái khiến cho tiền bạc trĩu tay.

Cuộc sống của họ và gia đình nhờ vậy cũng được cải thiện, từ vật chất đến tinh thần. Phàm là người đã có vợ/chồng hay người đang cô đơn, chỉ 10 ngày tới, ắt hẳn sẽ tiền đầy túi, tình đầy tim.

Top 3 con giáp cầm tiền trĩu tay, gánh vàng còng lưng trong 10 ngày tới (16 - 25/8) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp trong 5 ngày (16 - 20/8) sắp tới sẽ hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, vận tài lộc "ào ào" đổ vào két

3 con giáp trong 5 ngày (16 - 20/8) sắp tới sẽ hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, vận tài lộc "ào ào" đổ vào két

Tử vi 5 ngày sắp tới (16 - 20/8) của 12 con giáp cho thấy Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho 3 con giáp này. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay.

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