Top 3 con giáp bị thần xui xẻo "chỉ mặt gọi tên" trong 5 ngày cuối tháng 8, vận đen tới như thác đổ, vướng họa thị phi, công việc có nguy cơ cao "mất cả chì lẫn chài"

Do phải chịu ảnh hưởng của hung tinh nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tý trong tháng 8 này.

Trên phương diện tài lộc, bạn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có, gây hao tài tốn của.

Bản mệnh cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Việc thường xuyên phải quay cuồng với giấy tờ sổ sách khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn nảy sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Tuổi Thìn

Tháng 8 năm nay, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Tháng 8 này, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong tháng này, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ. Nửa cuối năm họ có thể đối mặt với nhiều cạnh tranh lớn, thậm chí là khốc liệt.

Tuổi Tuất

Tử vi tháng 8/2022 tuổi Tuất dương lịch dự báo bản mệnh sẽ vấp phải khó khăn trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thế nhưng đây chưa phải thời cơ thuận lợi để bạn thể hiện bản thân.

Tử vi tháng 8/2022 tuổi Tuất dương lịch dự báo bản mệnh sẽ vấp phải khó khăn trong công việc hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên làm nhiều việc tốt, tích cực giúp đỡ người khác không vì mưu cầu lợi ích. Điều này có thể giúp bạn gây dựng các mối quan hệ chân thành, hơn nữa có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc, nhẹ lòng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm