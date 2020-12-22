Tinh tú vây quanh 4 con giáp này: Tài lộc lên hương, mở mắt thấy tiền bạc nở rộ đúng 2 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu có vận tài lộc lên hương, mở mắt thấy tiền tài nở nộ đúng 2 ngày tới. Người làm nghề kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, đầu tư đâu là trúng đậm đến đó. Con đường tài lộc của bạn tăng lên vượng sắc, rủng rỉnh tiền trong túi tiêu xài không hết. Những việc bạn được giao trong thời điểm này được hoàn thành xuất sắc, không xảy ra bất cứ điều sai lầm nào.

Về phương diện tình cảm, Dậu là con giáp đào hoa , đi đến đâu là nhận được lời tỏ tình đến đó. Nữ tuổi Dậu nổi bần bật được nhiều người yêu mến. Nam tuổi Dậu có vận đào hoa bủa vây, tìm được duyên lành như ý.

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn, có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ. Những dự định của bạn được thực hiện suôn sẻ, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài. Thời điểm này, bạn tha hồ mua nhà, sắm xe tận hưởng cuộc sống giàu sang vô đối. Người kinh doanh buôn bán ký được hợp đồng lớn nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái. Người làm công ăn lương nhận được khá nhiều tin vui về tăng lương thưởng.

Ngọ có tài lộc vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân thoát ế, người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp thông minh, chăm chỉ làm một hưởng mười. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng, tiền bạc tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng tốt về khả năng của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui, tìm được duyên lành như ý, tha hồ tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Tý

Tý tha hồ thể hiện tài năng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tý không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau, phải vay mượn khắp nơi như trước đây. Bạn muốn gì được nấy, làm một tiêu mười không lo túng thiếu. Những dự định bạn được giao đều được hoàn thành tốt và chuẩn bị bắt tay vào thực hiện dự án lớn. Đây là cơ hội giúp bạn thể hiện tài năng của mình, chứng tỏ cho cấp trên, đồng nghiệp thấy bạn bản lĩnh và giỏi giang như thế nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm