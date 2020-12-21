Thần Tài mở sổ đọc tên 4 con giáp dư dả tiền bạc, ‘quét sạch’ tiểu nhân đúng hai ngày 22 – 23/12

Tâm linh - Tử vi 21/12/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh, dư dả của ăn của để, đặc biệt có thể “quét sạch” tiểu nhân đang tìm cách hãm hại đúng hai ngày 22 – 23/12.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý dư dả tiền bạc để mua nhà, sắm xe tiêu tiền thoải mái. Bạn chân trước đạp tiền, chân sau giẫm phải kho báu lớn. Vận thế của bạn phát triển vượt trội, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Bạn liên tục đón tin vui lớn đổ về trong thời điểm này.

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Tý là con giáp bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những kế hoạch lớn của bạn sẽ được thực hiện và gặt hái được nhiều thành công lớn. Cấp trên ưu ái cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến, không còn gặp bất cứ xui xẻo nào như thời gian trước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ tha hồ tận hưởng lộc lá trời ban, nằm không cũng có tiền đổ về tiêu không hết. Bạn là người có nhiều tham vọng nên sẽ đạt được nhiều thành công vang dội. Sự nghiệp của bạn đón nhận nhiều tin vui lớn về con đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh tha hồ tiêu ngày Tết.

Bạn là người hiền lành, chu đáo nên được nhiều người yêu mến. Tỵ đi đến đâu là đón nhận sự nhiệt tình của người khác đến đó. Chuyện tình cảm của bạn cũng đón nhận nhiều tin vui, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mùi

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Mùi được quý nhân nâng đỡ hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp bản lĩnh có tài kiếm tiền siêu đỉnh, không sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến. Bạn không những được quý nhân soi đường dẫn lối mà còn gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Những người tuổi Mùi có tinh thần học hỏi cao độ nên được nhiều người yêu mến. Bạn khá khiêm tốn nên được trời thương ban cho lộc lá đề huề, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Thân

Thân là con giáp hoạt bát, lương thiện đi đến đâu là được yêu mến, đón tiếp nhiệt tình đến đó. Bạn không chỉ vừa giỏi giao tiếp mà còn tài tình trong việc kiếm tiền. Những người tuổi Thân luôn biết nhìn xa trông rộng, biết bản thân mình muốn gì nên tha hồ thể hiện tài năng.

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Thân có tài khoản tăng lên chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến. Vận trình cứ thế tăng lên đều đều, số tiền trong tài khoản chạm đỉnh, tiền bạc đều đổ về tiêu hoài không hết. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện nhiều dự định đang ấp ủ của mình, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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