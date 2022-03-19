TIN NÓNG: Những con giáp vướng hạn tam tai, hạn chế NHẢY VIỆC, không nên ĐỔI NHÀ, sức khoẻ SỤT GIẢM, cảnh giác TIỂU NHÂN

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần nên trong năm nay, họ sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của.

Tuổi Thân có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của.

Do đó, để tránh những chuyện không hay, tuổi Dần được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, không đưa ra những quyết định vội vàng, liều lĩnh. Ngoài ra, họ cũng nên cố gắng tránh gây mâu thuẫn, năng làm việc tốt hay tham gia các sự kiện vui như đám cưới, sinh nhật để tăng cường những nguồn năng lượng tích cực xung quanh mình.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý làm công ăn lương chưa gặp quá nhiều trắc trở trong thời gian tới. Mọi việc vẫn được duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, nửa cuối năm có dấu hiệu thuận lợi hơn nửa đầu năm. Nếu chăm chỉ thì vẫn gặt hái được thành công nhất định.

Những người làm ăn, làm chủ gặp khá nhiều biến động, thử thách xuất hiện nhiều hơn đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tốt nhất, tuổi Tý nên duy trì những gì đang có, hạn chế đầu tư mạo hiểm hay vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh.

Sức khỏe của tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với thời gian trước. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý do suy nghĩ quá nhiều, dễ dẫn tới tình trạng mệt mỏi, chán nản, đau nửa đầu…

Thời điểm cuối năm 2022, bảnh mệnh dễ gặp họa huyết quang vì thế khi tham gia giao thông hay vận hành máy móc đều phải cẩn trọng. Về phương diện tình cảm, người độc thân lận đận, khó tìm được người tâm đầu ý hợp. Bản mệnh dù có người quan tâm nhưng chuyện không đi đến đâu. Người đã có gia đình thì thường xuyên gặp bất hòa, thậm chí còn tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào.

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Tuổi Thân công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.