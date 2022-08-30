Tiết lộ thiên cơ, trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (2/9 - 3/9): TOP 3 con giáp được mùa tài lộc, vận may ngút trời, kiểu gì cũng sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 18:41

Trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy này (2/9 - 3/9), Top 3 con giáp may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi, cơ hội trao tận tay, phất lên giàu có khiến nhiều người phải ganh tỵ.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, có tính tự lập rất cao. Trong công việc, bạn luôn giải quyết vấn đề bằng khả năng của mình chứ không đặt nặng tình cảm. Có thể nói người tuổi Dần công tư phân minh, vì vậy mà có nhiều người ghét bạn ra mặt. Nhưng họ lại không bao giờ hãm hại được bạn. Dần luôn biết bảo vệ bản thân trước những lời nói xúc phạm của người khác.

Tiết lộ thiên cơ, trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (2/9 - 3/9): TOP 3 con giáp được mùa tài lộc, vận may ngút trời, kiểu gì cũng sắm nhà lầu xe hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp cho biết, trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy này (2/9 - 3/9), tuổi Dần sẽ là con giáp đầu tiên nằm trong top những con giáp thành đạt, gặp nhiều may mắn nhất. Mọi thứ từ công việc, đến tình duyên của người tuổi Dần sẽ khởi sắc.

Nếu cố gắng phấn đấu và chớp lấy cơ hội, họ sẽ có được cả tiền tài và công danh, chuyện tình duyên cũng thêm ngọt ngào, nồng thắm. Hơn nữa có quý nhân soi chiếu nên sẽ giúp hóa giải mọi điềm xui xẻo, đem đến những cơ hội may mắn mới. 

Tuổi Tỵ

Năm 2022, tuổi Tý gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tiết lộ thiên cơ, trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (2/9 - 3/9): TOP 3 con giáp được mùa tài lộc, vận may ngút trời, kiểu gì cũng sắm nhà lầu xe hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (2/9 - 3/9), công việc của tuổi Tỵ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng thời gian này, tuổi Tỵ được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

Một lời khuyên cho người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này là hãy phát huy hết khả năng của mình, tập trung phát triển những lĩnh vực mình đang có lợi thế để gặt hái thành công cho riêng mình. Nếu muốn lấn sân sang lĩnh vực khác, cần có một thời gian nghiên cứu thật chắc chắn rồi mới nên có những bước thử nghiệm đừng vội vàng kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận được nhiều sự ưu ái nhất trong số 12 con giáp trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (2/9 - 3/9). May mắn đến với những người tuổi Hợi giúp họ có thể gặp được cơ hội cực hiếm, giúp họ nâng cao lương, thưởng hay lợi nhuận từ việc kinh doanh.

Tiết lộ thiên cơ, trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (2/9 - 3/9): TOP 3 con giáp được mùa tài lộc, vận may ngút trời, kiểu gì cũng sắm nhà lầu xe hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần cố gắng nắm bắt, không được để cơ hội tốt đi qua. Vận trình khởi sắc rõ rệt, tiền bạc rủng rỉnh trong tay từ nhiều nguồn thu khác nhau khiến cho việc chi tiêu của bạn không phải lo nghĩ. Hãy cứ thỏa sức chi tiêu vì đây là thời gian mà túi tiền của bạn cứ vơi lại đầy ngay.

Thời gian này, tài sản bùng nổ, tuổi Hợi sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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