Tiên tri mù dự đoán rạng sáng 5/10, 3 con giáp này như Phượng Hoàng tung cánh, phất lên như diều gặp gió, vẫy tay một cái nhà lầu xe hơi ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 01:15

Rạng sáng 5/10, 3 con giáp có vận may thu hút tiền tài lẫn tình duyên, làm đâu thắng đó.

Tuổi Ngọ

Rạng sáng 5/10 vận trình tình cảm hài hoà. Tình yêu lứa đôi may mắn trải qua khoảng thời gian ngọt ngào, đầm ấm. Người độc thân có cơ hội tìm được người thực lòng yêu thương mình, nhiều khả năng sẽ tiến tới hôn nhân.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thật sự tốt. Tuổi Ngọ đang phải duy trì một công việc tẻ nhạt, nhàm chán vì bản mệnh không tìm được bất cứ sự hứng thú nào. Đây là lúc con giáp này nên nghĩ tới việc thay đổi công việc, tìm hướng đi mới cho mình.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Là người có đầu óc kinh doanh và quản lý chi tiêu, tuổi Ngọ hoàn toàn có thể an tâm vào nguồn tài chính hiện tại của bản thân.

Tiên tri mù dự đoán rạng sáng 5/10, 3 con giáp này như Phượng Hoàng tung cánh, phất lên như diều gặp gió, vẫy tay một cái nhà lầu xe hơi ngập tràn - Ảnh 1

Tình yêu lứa đôi may mắn trải qua khoảng thời gian ngọt ngào, đầm ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình duyên: Rạng sáng 5/10 gia đình có thể ép buộc bạn với mối tình duyên mới.

Công việc: Trong công việc tuổi Tuất nên đề phòng những người mệnh Thổ vì họ sẽ khiến bạn mất tất cả.

Tài chính: Bản mệnh trong ngày nên chú ý đến khoản thất thoát của mình.

Cẩn trọng: Tuổi Tuất đừng kết bạn với người tuổi Dần.

Con số may mắn: 21, 35
Màu sắc may mắn: Đỏ
Quý nhân phù trợ: Thân, Mão
Giờ tốt: 11h

Tiên tri mù dự đoán rạng sáng 5/10, 3 con giáp này như Phượng Hoàng tung cánh, phất lên như diều gặp gió, vẫy tay một cái nhà lầu xe hơi ngập tràn - Ảnh 2

Rạng sáng 5/10 gia đình có thể ép buộc bạn với mối tình duyên mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Rạng sáng 5/10 những người tuổi Sửu có thể xây dựng được vài mối quan hệ tốt, nhưng bạn cũng sẽ tốn một khoản kha khá cho việc này. Tuy nhiên, bạn cũng đừng chi li quá làm gì, vì cái bạn nhận lại sẽ hơn cả số tiền bạn đã bỏ ra. Về tình cảm, Sửu đừng phát huy quá nhiều “lốp dự phòng”, nếu không bạn có thể nhận về cái kết đắng đấy. 

Tiên tri mù dự đoán rạng sáng 5/10, 3 con giáp này như Phượng Hoàng tung cánh, phất lên như diều gặp gió, vẫy tay một cái nhà lầu xe hơi ngập tràn - Ảnh 3

Rạng sáng 5/10 những người tuổi Sửu có thể xây dựng được vài mối quan hệ tốt

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Bắt đầu từ thứ Tư ngày 5/10/2022, 3 con giáp xuất sắc lội ngược dòng thành công, đổi đời giàu sang, bất ngờ trúng độc đắc, lạc lối trong đống tiền tỷ, chính thức gia nhập giới đại gia

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3 con giáp có vận trình tài lộc cực tốt, hưởng hết lộc trời ban, lật ngược tình thế từ nghèo hóa giàu, giàu có vang danh thiên hạ.

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