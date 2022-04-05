TIỀN MẤT TẬT MANG, TIỂU NHÂN GHEN TỴ: Các con giáp cần CHÚ Ý KẺ TIỂU NHÂN, để tránh mất tiền oan trong tháng 3 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 17:30

Những con giáp dưới đây cần đề phòng nhé!

Con giáp tuổi Mão

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Mão bề ngoài khá nhẹ nhàng, hay chiều lòng mọi người, nên đôi khi gây cảm giác dễ bị bắt nạt. Vì vậy một số kẻ hay được dịp chèn ép con giáp này. Khi tuổi Mão càng lo lắng, càng thu hút tiểu nhân bắt nạt, lấn lướt họ.

TIỀN MẤT TẬT MANG, TIỂU NHÂN GHEN TỴ: Các con giáp cần CHÚ Ý KẺ TIỂU NHÂN, để tránh mất tiền oan trong tháng 3 âm lịch - Ảnh 1
Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Mão bề ngoài khá nhẹ nhàng, hay chiều lòng mọi người, nên đôi khi gây cảm giác dễ bị bắt nạt. Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3 Âm lịch, con giáp này rất dễ gặp phải kẻ xấu trong chuyện học hành hoặc công sở. Kẻ gian sẽ tranh cướp thành tích, tiền bạc thậm chí cả địa vị của tuổi Mão.

Họ sẽ tìm cách bôi nhọ danh tiếng của con giáp này. Vì vậy tuổi Mão cần tỏ ra cứng rắn hơn, tỏ thái độ trước kẻ xấu cũng như luôn thận trọng.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu là người có tài nhưng không gặp thời. Dù bạn có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu thì trong thời gian này, vì bị người khác phá hoại nên kết quả đạt được không được như ý.

Tháng 3 âm lịch, vì không thể phủ nhận sự thăng tiến nhanh chóng của những con giáp này trong đợt vừa qua nên nhiều người sinh ra ganh ghét, đố kỵ, bày mưu hãm hại, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu. Ngoài ra, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của các Dậu để hợp tác đầu tư, khiến con giáp mất cả tiền lẫn bạn.

Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp vận may trong tháng 3 âm lịch. Vận may, tiền bạc vào nhà, nhưng cũng chính vì thế mà thu hút theo kẻ gian. Nhất là khi bản tính tuổi Mùi vốn có lòng kiêu hãng về tài sản, sự nghiệp, dễ chuyển thành phô trương sự giàu có của mình. Từ đó mới thu hút lòng ghen tị, nảy sinh lòng tham của kẻ tiểu nhân.

TIỀN MẤT TẬT MANG, TIỂU NHÂN GHEN TỴ: Các con giáp cần CHÚ Ý KẺ TIỂU NHÂN, để tránh mất tiền oan trong tháng 3 âm lịch - Ảnh 2

Tuổi Mùi gặp vận may trong tháng 3 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Bản tính tuổi Mùi ruột để ngoài da không mảy may đề phòng. Một mặt, kẻ xấu dùng lời ngon ngọt để bòn rút tài chính của tuổi Mùi, mặt khác lại đi sau lưng, bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt tài sản và chức vị của con giáp.

Để tránh thu hút tiểu nhân, trước hết con giáp cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người. Cần cân nhắc giữa các mối quan hệ, chỉ giữ xung quanh những người thực sự thân thiết, tin tưởng.

 (*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, trắc nghiệm vui).

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