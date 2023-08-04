Thứ Sáu ngày 4/8/2023: 3 con giáp chăm chỉ, cầu tiến, hôm nay hái trái ngọt, TÀI LỘC tràn vào nhà, vận may đỏ rực, tiền chảy về túi ào ào như thác đổ

Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023 cho thấy công việc của tuổi Tỵ vẫn diễn ra bình thường. Bản mệnh sẽ có chút mệt mỏi vì “deadline”, nhưng đó là điều mà bất cứ ai cũng phải trải qua nên bạn cần tập trung hơn nữa.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người độc thân dường như bắt đầu cởi mở và thoải mái hơn khi nhắc đến chuyện tình yêu. Có vẻ như tất cả những sóng gió mà cả hai vừa trải qua đều được giải quyết ổn thoả.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng đang ổn định và đang tiến triển tích cực. Bạn hãy làm việc chăm chỉ để bạn tạo ra thu nhập ổn định và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Mùi

Thứ 6 này, nhờ Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi khá vượng cát khí, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc tới mục tiêu đã định.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bạn cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn đã lên kế hoạch.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được tình yêu của mình ở mức ổn định. Dù cả hai không nói quá nhiều với nhau, nhưng tuổi Mùi cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở bên người ấy, không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều.

Tuổi Tý

Tuổi Tý cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong hôm nay ngày 04/08/2023, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy Tuổi Tý cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc dư dả, Tuổi Tý nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Tý tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Có thể Tuổi Tý đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.