Thu nhập của 3 con giáp gia tăng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị vào đúng 17 giờ ngày 22/11: Tài vận xung thiên, làm ăn sinh lời gấp bội, số tiền khủng ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gặt hái được quả ngọt sau thời gian cố gắng vào đúng 17 giờ ngày 22/11.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận thức rõ ràng về sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực trong xã hội. Chính vì vậy, họ trưởng thành sớm, có ý chí, quyết tâm lập nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Con giáp này làm việc độc lập, không ỷ lại vào người khác.

Tử vi nói rằng, vào đúng 17 giờ ngày 22/11, tuổi Dần có quý nhân phù trợ. Những khúc mắc, trở ngại trước đó được hóa giải, khó khăn chỉ còn là chuyện nhỏ. Tuổi Dần có thể yên tâm phát triển sự nghiệp, hưởng cuộc sống sung túc. Người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao nhờ công sức đã bỏ ra cho công việc. Trong tháng tới, tuổi Dần sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và trở thành điểm cộng lớn trên con đường thăng tiến.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng tương đối thuận lợi. Người đang độc thân có thể tìm được đối tượng khiến mình rung động và có ý định phát triển mối quan hệ một cách nghiêm túc.

Thu nhập của 3 con giáp gia tăng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị vào đúng 17 giờ ngày 22/11: Tài vận xung thiên, làm ăn sinh lời gấp bội, số tiền khủng ập xuống đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách thanh lịch, nhẹ nhàng, dù giỏi giang nhưng cũng rất khiêm nhường. Tuy vậy, con giáp này cũng dễ bối rối, mất tinh thần khi gặp khó khăn. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ thường không chủ động, hay do dự mỗi khi cơ hội đến với mình.

Vào đúng 17 giờ ngày 22/11, người tuổi Mùi nếu làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên con giáp này buôn may bán đắt. Họ có cơ hội mua của người chán, bán của người cần, thu về nguồn lợi khủng. Người làm kinh doanh lớn có thể thu lời gấp đôi so với những thời gian trước. 

Trong khi đó, những người làm kinh doanh nhỏ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng, hàng về đến đâu, hết đến đó. Những người coi việc kinh doanh là nghề tay trái cũng có thể một nguồn lợi không nhỏ từ công việc này. Chỉ cần người tuổi Mùi nắm bắt cơ hội kinh doanh thì trong tháng này, không ai giàu sang hơn họ.

Thu nhập của 3 con giáp gia tăng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị vào đúng 17 giờ ngày 22/11: Tài vận xung thiên, làm ăn sinh lời gấp bội, số tiền khủng ập xuống đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp gan lì, thích thử thách bản thân và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù trầy trật lắm phen, nằm gai nếm mật nhưng Ngọ vẫn quyết chiến thắng nghịch cảnh để có được những gì mình mong muốn.

Tử vi vào đúng 17 giờ ngày 22/11, thời điểm này Ngọ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền đẻ ra tiền, công thành danh toại, cuối tháng nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này.

Thu nhập của 3 con giáp gia tăng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị vào đúng 17 giờ ngày 22/11: Tài vận xung thiên, làm ăn sinh lời gấp bội, số tiền khủng ập xuống đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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