3 con giáp được Thần Tài chống lưng, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Sửu Sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày Thứ Năm này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó. Trong ngày hôm nay tuổi Sửu cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân tuổi Sửu không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa. Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Con đường thăng quan tiến chức của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió, người tuổi này có sự phát triển khá nhanh trong sự nghiệp, một phần nhờ năng lực xuất chúng và một phần nhờ tính cách khéo léo biết cân bằng các mối quan hệ. Nguồn thu nhập có đôi chút đáng ngại, trước khi làm việc gì đó thì bản mệnh cũng nên soi xét tình hình một cách cẩn trọng, đừng nhìn thấy tốt mà khẳng định rằng không có vấn đề gì mà lao theo nó.

Tình cảm gia đình có người thứ 3 xuất hiện, sự tin tưởng giữa hai người dường như không còn nữa mà thay vào đó là chỉ sống vì trách nhiệm với con cái và bố mẹ đôi bên. Giờ tốt trong ngày: 1h - 2h Tuổi Tuất Đây là cơ hội “có một không hai" để người tuổi này thúc đẩy chuyện làm ăn. Công việc bận rộn khiến cho bản mệnh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà vượng phát. Cát Tinh chỉ đường dẫn lối giúp cho con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát tài mà không phải ai cũng nhìn ra được điều đó. Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn tẻ. Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy có thể gặp mâu thuẫn, bất hoà xảy ra với người ấy. Dường như các cặp đôi vẫn thiếu đi sự cảm thông và trò chuyện cùng nhau. Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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