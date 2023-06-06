Thứ Tư ngày 7/6: 3 con giáp "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" gặp khó khăn từ kinh doanh đến chuyện tình cảm

Tuổi Sửu

Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết. Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là tuổi Sửu phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li. Vận trình tình cảm của tuổi Sửu hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Sửu quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý.

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Tuổi Ngọ

Tình cảm: Dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu thì con gái cũng nên tự bảo vệ mình, đừng bao giờ gửi ảnh riêng tư cho nhau, có thể sẽ gây họa.